Callejero Fino recibió prisión domiciliaria tras considerar las amenazas que había denunciado

La prisión domiciliaria a Callejero Fino fue otorgada por la Justicia en la causa iniciada tras el hallazgo de una pistola Glock calibre .40 en la camioneta que conducía el cantante. La magistrada también modificó la calificación legal a portación ilegal de arma de guerra atenuada, al considerar el contexto de amenazas que había denunciado el músico.

Callejero Fino, cuyo nombre es Simón Natanael Alvarenga, permanece detenido desde el 30 de agosto, cuando fue interceptado mientras circulaba en una Volkswagen Amarok por Villa La Ñata, partido de Tigre. El vehículo no tenía colocadas las chapas patente y durante el procedimiento policial se encontró una Glock calibre .40 con 12 municiones y la numeración suprimida.

La pericia determinó que el arma estaba apta para disparar y la investigación estableció que el músico no se encontraba registrado como legítimo usuario. La Justicia consideró, además, que la pistola estaba dentro de su "esfera de custodia", según indicó Infobae. La defensa pretendía que el hecho fuera calificado como tenencia ilegal, pero ese planteo fue rechazado debido a que el arma se encontraba disponible para su utilización mientras circulaba por la vía pública.

Las amenazas que denunció Callejero Fino

La jueza sí hizo lugar al planteo subsidiario de la defensa y consideró aplicable la figura de portación ilegal de arma de guerra atenuada, en concurso ideal con la supresión de su numeración. Para tomar la decisión fueron valoradas las circunstancias en las que, según declaró el cantante, decidió llevar la pistola.

Callejero Fino había asegurado que portaba el arma por temor ante presuntas amenazas, hostigamientos y agresiones de su exmánager, Mauricio Fernández. Según su versión, no pretendía utilizarla con fines ilícitos. El expediente incorporó testimonios y denuncias previas relacionadas con esa situación. Fernández fue detenido en septiembre en el marco de otra investigación judicial.

Mauricio Fernández, exmánager de Callejero Fino

La situación había sido planteada previamente por la defensa del artista, que sostuvo públicamente que tanto el músico como su hijo habían recibido amenazas de muerte. Este contexto fue finalmente tenido en cuenta por la magistrada al momento de establecer una calificación atenuada para la portación del arma.

Cumplirá la medida en una vivienda de Pilar

La prisión domiciliaria se cumplirá en una vivienda ubicada en La Lonja, Pilar, donde Callejero Fino permanecerá acompañado por su pareja y será controlado mediante el sistema de monitoreo electrónico del Servicio Penitenciario Bonaerense. La medida comenzará a regir una vez que la resolución quede firme.

Hasta que se coloque la tobillera electrónica, la resolución estableció controles policiales semanales en horarios discontinuos. La magistrada también analizó los riesgos procesales derivados de la expectativa de pena y de los antecedentes penales del músico antes de resolver la morigeración de su detención.

En ese análisis, se tuvo en cuenta el arraigo familiar del cantante y que la Fiscalía no se opuso a que continuara detenido bajo modalidad domiciliaria. De esta manera, Callejero Fino dejará la dependencia policial donde permanece alojado para continuar privado de su libertad mientras avanza la investigación judicial.