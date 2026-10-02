Nuevo parte de Mirtha Legrand: “Se encuentra en proceso de recuperación para poder volver a su casa”

Mirtha Legrand continúa internada y “se encuentra en proceso de recuperación para poder volver a su casa”, según el parte médico difundido este viernes 2 de octubre. La actualización describe su estado actual, aunque no establece una fecha para el alta.

La conductora, de 99 años, permanece hospitalizada desde el viernes 18 de septiembre por un cuadro de neumopatía. Desde entonces, continúa recibiendo atención médica durante su recuperación.

El comunicado fue emitido por el Sanatorio Mater Dei y firmado por su director médico, Enrique Echagüe. El documento precisa que la paciente “está en una habitación común en seguimiento kinésico, nutricional y clínico”.

Cómo continúa la atención durante la internación

El seguimiento informado comprende tres áreas: kinesiología, nutrición y atención clínica. El parte no detalla las intervenciones de cada especialidad ni especifica la frecuencia de los controles que recibe la conductora.

La permanencia de Mirtha Legrand en una habitación común es otro de los datos confirmados por el centro de salud. La comunicación se concentra en su situación actual y en el proceso que atraviesa para regresar a su hogar.

La referencia a la vuelta a casa no constituye un anuncio de alta. El sanatorio no indicó un día previsto para el regreso ni detalló qué condiciones médicas restan cumplir para que pueda concretarse.

Cuándo se conocerá una nueva actualización

La institución anticipó que, de no mediar cambios, enviará otro parte médico el lunes 5 de octubre. Esa será la próxima actualización prevista sobre la evolución de Mirtha Legrand.

La aclaración deja abierta la posibilidad de que se informe antes si hubiera alguna modificación en su estado. Por el momento, el comunicado de este viernes no anuncia otras novedades sobre la duración de la internación.

En el cierre del documento, el Sanatorio Mater Dei también agradeció “especialmente el trato y respeto dispensado a la Sra. y su familia”. El mensaje acompañó la información médica difundida sobre la recuperación de la conductora.