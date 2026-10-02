Con una nueva edición del "Grito Blanco", Gualeguaychú renovó su lucha por un planeta sano 

Este año la convocatoria se realizó bajo la consigna "El agua conecta todas las luchas". Además en la oportunidad se rindió homenaje a Juan Veronesi, histórico integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental.
Este viernes se realizó en Gualeguaychú la 22ª edición de la marcha denominada "Grito Blanco". La concentración partió desde 25 de Mayo y Rocamora, y el acto central se realizó en la plaza Urquiza.
Bajo el lema "El agua conecta todas las luchas", la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú convocó a la movilización que se sostiene desde 2005 la defensa por el medio ambiente.
Los participantes se concentraron a las 9 en la esquina de 25 de Mayo y Rocamora. Desde allí marcharon hasta plaza Urquiza, donde se realizó el acto central. Como en años anteriores, se contó con la presencia del intendente Mauricio Davico y de la viceintendenta Julieta Carrazza y participaron asociaciones ambientales locales.
La Asamblea Ciudadana Ambiental, organizadora de la jornada, destacó la participación de muchisimos niños, jóvenes, docentes y familias tanto de escuelas públicas y de gestión privada con carteles, pantartas y banderas que prepararon en las clases.
En la marcha, hubo canciones como la tradicional "No a las papeleras, sí a la vida".
Homenaje a Juan Veronesi
Durante el acto, el momento más emotivo fue cuando se recordó a Juan Veronesi, histórico referente de la Asamblea, fallecido hace cuatro meses a los 90 años. "Hoy nos falta físicamente un pilar, pero con más fuerza que nunca, en este río y este suelo, rendimos profundo y sentido homenaje", expresó desde el escenario el maestro de ceremonia Luis Recalde.
Se recordó que fue docente rural en Santa Fe, Buenos Aires y Formosa, y que en 2001 regresó a su región para radicarse en Pueblo General Belgrano, junto a su compañera, Gilda. Allí se integró a la Asamblea y fue "uno de los principales impulsores y voceros" del movimiento ciudadano en defensa del río Uruguay.
Dirigiéndose a Gilda, presente en el acto, se dijo: "Tu presencia hoy aquí no solo honra la memoria de Juan, sino que nos recuerda que las grandes luchas se sostienen con el corazón compartido".
También se destacó su compromiso social, educativo y ambiental y su convicción de que defender el ambiente es defender "el derecho humano a vivir en un entorno sano". Fue, se remarcó, "uno de los grandes motores" del Grito Blanco.
El homenaje cerró con una frase: "No se ha ido: vive en la pureza del río y en la fuerza de la asamblea". Y con un agradecimiento: "Gracias, querido Juan". (Fuente y fotos: R2820/Mauricio Caminos)