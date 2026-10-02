Realizaron la Feria Inclusiva Primavera 2026 para visibilizar capacidades y promover la autonomía

REDACCIÓN ELONCE
La Feria Inclusiva Primavera 2026 se desarrolló esta mañana en la plaza Elio Leyes, de Paraná, con instituciones, centros de formación y emprendimientos de personas con discapacidad. Durante la actividad, autoridades confirmaron a Elonce que la Expo Inclusión volverá a Entre Ríos en abril de 2027.
La Feria Inclusiva Primavera 2026 se desarrolló este viernes en la plaza Elio Leyes de Paraná, con la participación de instituciones, centros de formación laboral y emprendimientos vinculados a personas con discapacidad. La actividad tuvo como objetivo visibilizar capacidades, promover la autonomía y generar espacios de participación e inclusión.
La jornada contó con representantes de la Secretaría de Políticas de Cuidado de Entre Ríos y del Instituto Provincial de Discapacidad (IPRODI), junto a integrantes de la Red de Empresas Inclusivas de Argentina y referentes del área de inclusión laboral. Además, durante el encuentro se anunció que Entre Ríos volverá a ser sede de la Expo Inclusión en 2027.
Desde la Secretaría de Políticas de Cuidado destacaron en diálogo con Elonce que la feria forma parte de una política orientada a fortalecer la autonomía. En ese sentido, remarcaron la importancia de "fomentar la capacidad de las personas, la participación, la inclusión y el trabajo en conjunto con todas las instituciones".
La feria como espacio para mostrar capacidades
El director de IPRODI, Diego Vélez, explicó que la iniciativa comenzó a gestarse en 2024, a partir del trabajo que distintas instituciones realizaban en talleres de formación. Entre las propuestas mencionó actividades relacionadas con panadería, herboristería, cerámica y manualidades.
"Nos dimos cuenta de que teníamos que buscar la manera de insertar lo que estaban haciendo y dar a conocer cómo lo llevaban adelante", señaló Vélez. A partir de esa necesidad surgió la propuesta de realizar una feria que permitiera mostrar las producciones y vincular a sus participantes con otros emprendedores.
El funcionario sostuvo que uno de los principales objetivos es cambiar la mirada sobre la discapacidad. "Tener una discapacidad no es una limitación", expresó, y agregó que el trabajo apunta a "resaltar la capacidad que tiene una persona para poder llevar adelante una actividad, sea en lo laboral, profesional o familiar", favoreciendo su autonomía.
La Expo Inclusión volverá a Entre Ríos
Durante la actividad se confirmó que la Expo Inclusión Entre Ríos tendrá una nueva edición en abril de 2027, luego de la experiencia realizada en 2024. Desde IPRODI adelantaron que continuarán trabajando con empresas y organizaciones para fortalecer las oportunidades de inserción laboral para personas con discapacidad.
Leticia Viva, coordinadora ejecutiva de la Red de Empresas Inclusivas de Argentina, explicó que la entidad nuclea a casi 50 empresas comprometidas con la inclusión laboral. "La articulación público-privada es fundamental para lograr una mayor y mejor inclusión de las personas con discapacidad", afirmó.
La próxima Expo tendrá una jornada presencial y cuatro días de actividades virtuales a través de una plataforma "100% accesible". La propuesta será gratuita y buscará sumar a empresas, organizaciones sociales e instituciones educativas. "Queremos seguir construyendo juntos esta agenda de la inclusión", sostuvo Viva.
Emprendimientos e inclusión laboral
En la Feria Inclusiva participaron centros de formación laboral y organizaciones como la Escuela Integral Nº1 "Helen Keller", APANA y Juntos Andar, además de emprendedores y otras instituciones que trabajan habitualmente con IPRODI. Las propuestas permitieron exhibir producciones y experiencias desarrolladas en diferentes espacios de capacitación.
Rosario Silva, del área de Inclusión Laboral de IPRODI, señaló que también se trabaja en el acompañamiento de emprendimientos de personas con discapacidad mediante capacitación y seguimiento. Entre las experiencias mencionó proyectos institucionales y un emprendimiento relacionado con la peluquería, desarrollados mediante articulación con otros organismos.
Las autoridades coincidieron en que el desafío es profundizar las oportunidades de formación, trabajo y vida independiente. En ese marco, remarcaron que la inclusión requiere del compromiso conjunto del Estado, las empresas, las organizaciones y la comunidad para generar espacios donde las personas con discapacidad puedan desarrollar sus capacidades y participar plenamente.