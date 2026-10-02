Detuvieron a una joven que circulaba en moto con cocaína y $390.000

Detuvieron a una joven con cocaína en Concordia

Una joven de 25 años fue detenida durante la madrugada de este viernes en Concordia luego de que la Policía encontrara envoltorios con cocaína y $390.000 en efectivo entre sus pertenencias. Circulaba en una motocicleta de 110 c.c cuando fue interceptada.

El procedimiento ocurrió alrededor de la 1:30, durante un operativo que se desarrollaba en distintos barrios correspondientes a las jurisdicciones de las comisarías Tercera y Séptima.

Según informó la Jefatura Departamental Concordia, efectivos interceptaron la motocicleta en inmediaciones de las calles P. Del Castillo y Coldaroli.

Al solicitarle la documentación, la joven abrió la mochila que llevaba en la espalda y extrajo un monedero negro. En ese momento, los policías advirtieron que en su interior había varios envoltorios.

Ante la situación, intervino personal especializado y se utilizó un perro detector de estupefacientes para revisar las pertenencias.

Posteriormente, las pruebas realizadas sobre la sustancia dieron resultado positivo para cocaína. De acuerdo con la información policial, había varios envoltorios fraccionados y otro de mayor tamaño.

Además, fueron secuestrados $390.000 en efectivo, un teléfono celular y la motocicleta en la que circulaba la mujer.

El fiscal en turno, Martín Núñez, dispuso la detención de la joven por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.