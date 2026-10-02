Qué preocupa a los empresarios de cara a 2027: actividad débil, elecciones e inversiones demoradas

La economía, las decisiones de inversión y el escenario electoral de 2027 se instalaron entre las principales conversaciones de los empresarios reunidos en el Coloquio de IDEA en Mar del Plata. A un año de las elecciones presidenciales, ejecutivos de distintos sectores reconocen que la incertidumbre política comienza a pesar sobre algunas decisiones empresariales.

Entre los directivos existe respaldo a aspectos del rumbo económico del Gobierno de Javier Milei, principalmente por el ordenamiento macroeconómico y la desregulación. Al mismo tiempo, aparecen interrogantes sobre la evolución de la actividad y la continuidad de esas políticas después de las elecciones.

El escenario también presenta diferencias según el sector: actividades como agro, minería y energía mantienen perspectivas distintas respecto de aquellas vinculadas principalmente con el consumo interno.

Milei ratificó el rumbo económico

Javier Milei participó del Coloquio mediante videoconferencia desde París y ratificó la orientación de su administración, además de plantear que profundizaría las reformas en caso de obtener un nuevo mandato.

Entre algunos empresarios que acompañan los principales lineamientos económicos también aparecen planteos sobre la necesidad de realizar correcciones.

Uno de los hombres de negocios consultados sintetizó esa posición al señalar: “Yo quiero que Milei gane las elecciones, pero me preocupa lo que vaya a hacer después”.

La declaración refleja, según publicó Ámbito, la opinión particular de ese empresario y se inscribe en las distintas posiciones que circularon durante el encuentro.

Inversiones que esperan definiciones

La incertidumbre política ya comenzó a trasladarse a determinadas decisiones empresariales.

Según reconocieron ejecutivos presentes en Mar del Plata, “más de un proyecto de inversión está en wait and see”, es decir, en espera de mayores definiciones antes de avanzar.

Las excepciones señaladas son algunos de los sectores actualmente más dinámicos de la economía, particularmente agro, minería y energía.

La preocupación se combina con las dificultades que atraviesan actividades vinculadas al mercado interno.

Preocupación por el nivel de ventas

Durante las conversaciones del encuentro se expusieron cifras de empresas que reflejan la situación de algunos sectores.

Según los datos mencionados, una gran compañía de consumo masivo registra una caída del 13% en sus ventas respecto de 2023, mientras que una importante cadena de supermercados señaló encontrarse 15% por debajo de aquel nivel.

Estos datos corresponden a las empresas citadas y no representan necesariamente el comportamiento de la totalidad de la actividad económica.

Entre los empresarios consultados existe expectativa de alguna mejora durante 2027, aunque también dudas respecto de si esa recuperación sería suficiente para trasladarse con fuerza al consumo.

Patricia Bullrich y Hernán Lacunza, entre los dirigentes presentes

El escenario político también tuvo protagonismo durante el Coloquio.

Patricia Bullrich participó del encuentro y abordó cuestiones como el sistema previsional, la presión tributaria y un esquema de incentivos a las inversiones.

“El sistema previsional es un tema que explota”, sostuvo durante su intervención.

Tras su presentación, Bullrich mantuvo un almuerzo con empresarios en el Hotel Costa Galana. En paralelo, alrededor de 20 hombres de negocios mantuvieron un encuentro con Hernán Lacunza.

Las especulaciones sobre las candidaturas

En las conversaciones informales del Coloquio aparecieron especulaciones sobre los nombres que podrían participar de la carrera presidencial de 2027.

Algunos asistentes mencionaron la posibilidad de una candidatura de Bullrich dentro del oficialismo, aunque hasta el momento se trata de especulaciones y no de una definición electoral.

La propia dirigente habló de consolidar “la reelección del proyecto”, mientras Milei mantiene públicamente su intención de profundizar su programa económico.

El peronismo también analiza alternativas

En el espacio opositor tampoco existen todavía definiciones sobre las candidaturas presidenciales.

Axel Kicillof aparece entre los dirigentes mencionados dentro del peronismo por su condición de gobernador de la provincia de Buenos Aires, aunque existen diferencias internas sobre una eventual postulación.

Desde sectores cercanos al mandatario bonaerense lo consideran un posible candidato, mientras otras vertientes del peronismo plantean la necesidad de presentar una alternativa diferente para 2027.

Otros nombres que aparecen en las conversaciones

Gerardo Zamora también aparece mencionado en las conversaciones internas del espacio.

Quienes impulsan su figura destacan sus vínculos con gobernadores, especialmente del norte, además de sus contactos políticos con distintos sectores.

Otro nombre señalado es el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, en un contexto marcado por el crecimiento de la actividad energética vinculada con Vaca Muerta.

Por el momento, ninguno de estos movimientos representa una definición formal de candidaturas.

Economía y política, en el centro de las decisiones

Más allá de los nombres propios, la discusión empresarial tiene como uno de sus principales interrogantes la continuidad de las políticas económicas después de 2027.

Los empresarios reunidos en IDEA plantearon la importancia de mantener condiciones de estabilidad y previsibilidad independientemente del resultado electoral, mientras distintos sectores reclaman además mejoras en competitividad, impuestos, crédito y reglas para invertir.

Con un año todavía por delante hasta las elecciones presidenciales, el calendario político comenzó así a incorporarse a las decisiones empresariales y, en algunos casos, a los tiempos elegidos para avanzar o postergar nuevos proyectos de inversión.