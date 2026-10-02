Charla abierta en SEDAPPER sobre salud mental y acompañamiento: "No tenemos que poder con todo solos"

La charla sobre salud mental en SEDAPPER convocó este jueves a afiliados y trabajadores para abordar herramientas de prevención del suicidio y acompañamiento ante situaciones de sufrimiento. La actividad estuvo a cargo de la licenciada Paula Martínez, psicóloga, representante en Entre Ríos del capítulo Suicidio y Autolesiones de la Asociación Argentina de Salud Mental y referente de la organización Escenarios Saludables.

El encuentro fue acompañado por José Mariani, secretario general de SEDAPPER, quien destacó la importancia de acercar este tipo de capacitaciones a los trabajadores. "Para nosotros es sumamente importante, no solo porque lo venimos haciendo a lo largo y a lo ancho de la provincia, sino porque realmente hoy se requiere que la gente explique lo que está sucediendo", expresó.

Según explicó, la propuesta estuvo abierta tanto a afiliados como a personas que quisieran participar. Además, anticipó que la actividad forma parte de una serie de encuentros que continuarán desarrollándose en distintos puntos de la provincia.

Charla abierta sobre salud mental a estatales en SEDAPPER

Derribar mitos y aprender a escuchar

Martínez explicó que sus charlas buscan desarrollarse de manera distendida y cercana, con el objetivo de abordar mitos, factores de riesgo y factores protectores, pero también las acciones que cada persona puede realizar desde su lugar. La profesional remarcó la necesidad de cuestionar algunas ideas instaladas sobre el suicidio. Entre ellas mencionó expresiones como "el que lo dice no lo hace" o que una persona atraviesa una crisis "para llamar la atención".

"Tenemos que recordar siempre que alguien que está pensando en quitarse la vida es alguien que está sufriendo", sostuvo Martínez, y explicó que muchas veces se trata de una persona que busca terminar con un dolor que siente que ya no puede soportar.

Paula Martínez, licenciada en Psicología

En ese contexto, destacó que los vínculos cotidianos pueden convertirse en espacios importantes de acompañamiento. "Podemos ayudar a alguien, podemos salvarle la vida", afirmó, al señalar que acciones sencillas como llamar a una persona, acercarse a su casa o simplemente ofrecerle compañía pueden resultar significativas.

La importancia de validar el dolor del otro

Otro de los ejes de la capacitación fue la necesidad de escuchar sin minimizar ni juzgar. Martínez señaló que aquello que para una persona puede parecer un problema menor puede representar un sufrimiento profundo para otra.

"Hay que validar el dolor del otro", explicó la psicóloga, quien recomendó evitar frases que ridiculicen una situación o intenten resolverla rápidamente con expresiones como "de todo se sale adelante".

También destacó que pedir ayuda no siempre implica poder explicar con claridad qué ocurre. “Pedir ayuda a veces no es contar lo que nos pasa, pero es decir: ‘Estoy mal, ¿me podés acompañar?’", señaló. Para la especialista, reconocer la propia vulnerabilidad no debe ser entendido como una debilidad. Por el contrario, sostuvo que "hay que ser muy fuerte y muy valiente para reconocerme como vulnerable frente a otro".

Una problemática que requiere una mirada comunitaria

Martínez explicó que el suicidio es una problemática multifactorial, por lo que no puede atribuirse a una única causa. Entre los factores que pueden atravesar distintas situaciones mencionó cuestiones económicas, problemas afectivos y la baja tolerancia a la frustración.

También destacó que las personas pueden expresar su sufrimiento en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, no solamente ante profesionales de la salud. Por eso consideró importante que quienes trabajan en espacios comunitarios puedan contar con herramientas para reconocer determinadas señales y acompañar.

La charla generó un importante interés entre los participantes. De hecho, la cantidad de inscriptos debió limitarse debido a la capacidad del espacio, por lo que desde la organización evalúan realizar un nuevo encuentro de similares características para quienes no pudieron participar.