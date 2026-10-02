Ofrecía tratamientos estéticos con la matrícula de una médica: la detuvieron

Detuvieron a una falsa médica que atendía en un centro de estética

Una mujer que tenía un local de estética en el barrio República de la Sexta, en la ciudad de Rosario, fue detenida bajo sospecha de ejercer ilegalmente la medicina. Los investigadores detectaron que promocionaba sus servicios de estética integral con una matrícula de otra profesional, según un comunicado de la Policía de Investigaciones (PDI).

La investigación se inició a partir de un perfil de Instagram desde el cual se promocionaban tratamientos médicos que se realizaban en un consultorio de Ayacucho al 2400, equipado con instrumental y material clínico.

Los investigadores constataron que la supuesta doctora Leila Gagliardi, de 40 años, no tenía la matrícula del Colegio de Médicos ni con título universitario habilitante para ejercer la medicina. Según registros públicos, la mujer es extraccionista de laboratorio, pero no tenía reparos en anteponer el Dra. en su nombre.

Las tareas realizadas permitieron además detectar que la matrícula profesional N.º 25.389, exhibida en las publicaciones, no correspondería a Gagliardi, sino a otra médica de Rosario. Así lo establecieron a partir de una consulta al Colegio de Médicos de la Segunda Circunscripción, señalaron los voceros de la causa.

Con esos elementos, la Fiscalía ordenó el allanamiento del establecimiento, medida que fue concretada este jueves por personal de la Brigada Operativa de Respuesta Inmediata (BORI) de la PDI.

Durante el procedimiento se secuestraron jeringas, agujas, pigmentos, ampollas, ácido glicólico, ácido hialurónico, Xeomin, Volift, Exosome, PDRN, suero fisiológico y otros productos e insumos vinculados a tratamientos estéticos. También se incautaron una máquina centrífuga, una camilla y recipientes para residuos cortopunzantes, indica el sitio Rosario 3.

Además, fueron incautados dos celulares, dos dispositivos Posnet y una caja de BB Lip que contenía diez frascos, entre otros elementos de interés para la causa.

Por disposición del fiscal Damián Cimino, Leila Gagliardi fue trasladada para la formación de causa por ejercicio ilegal de la medicina, constatación de antecedentes y nuevas consultas.