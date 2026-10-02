“No podía dejar morir a toda esa gente”, dijo el piloto atacado en pleno vuelo

Habló el piloto de Flydubai atacado por su copiloto

El piloto indio Smit Machchhar habló por primera vez después de resultar gravemente herido durante un ataque de su copiloto a bordo de un vuelo de Flydubai que viajaba entre Dubái y Tel Aviv. Desde un hospital de Abu Dhabi, contó cómo logró abrir la puerta de la cabina para que los pasajeros ingresaran y redujeran al atacante.

Machchhar dialogó mediante una videollamada con el primer ministro de India, Narendra Modi, quien difundió parte de la conversación a través de sus redes sociales.

“Estaba intentando salvar mi propia vida, pero sabía que no podía permitir que toda esa gente muriera”, expresó el comandante al reconstruir lo ocurrido durante el vuelo.

El episodio ocurrió el miércoles a bordo de un Boeing 737 operado por Flydubai. Machchhar tenía 17 años de experiencia en aviación, 11 de ellos como comandante, y explicó que pudo advertir que la aeronave estaba descendiendo pese a encontrarse herido.

“Tenía muchas heridas. Me había caído. Estaba luchando por mi vida. En un momento, me di cuenta de que si no me levantaba, entonces los pasajeros perderían la vida”, relató.

El piloto recordó que llegó a desplomarse como consecuencia de las lesiones, pero percibió que el avión continuaba perdiendo altura.

“Había sufrido tantas heridas que me desplomé. En ese momento podía sentir que el avión estaba bajando. Sabía que era el último esfuerzo, que la puerta estaba allí mismo”, explicó.

Machchhar consiguió llegar hasta la puerta de la cabina y abrirla, lo que permitió el ingreso de pasajeros que posteriormente redujeron al atacante. “Me seguían golpeando, pero simplemente abrí la puerta y todos entraron”, sostuvo.

"At that moment, I was fighting for my life." Hero pilot Smit Machchhar speaks out for the first time since the attempted FlyDubai hijacking. Machchhar walks through the harrowing moments he fought to save the flight, even as he was wounded and knocked to the ground. The… pic.twitter.com/RnzXnXendJ — Fox News (@FoxNews) October 2, 2026

Perdió unos 5.200 metros de altura en un minuto

Según relataron pasajeros, después de ingresar a la cabina participaron en una lucha por recuperar el control de la aeronave.

Datos del sitio especializado Flightradar24 indicaron que el avión perdió cerca de 5.200 metros de altitud en aproximadamente un minuto.

Finalmente, el Boeing 737 fue desviado hacia Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita, donde realizó un aterrizaje de emergencia.

Las circunstancias de la confrontación permanecían bajo investigación. De acuerdo con las acusaciones, el copiloto atacó a Machchhar y esto desencadenó una lucha por el control del avión.

Investigan al copiloto

El primer ministro indio Narendra Modi sostuvo que la actuación del comandante contribuyó a evitar una tragedia. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, también atribuyó a Machchhar y a los pasajeros haber impedido una catástrofe.

Por su parte, el embajador argentino en India, Mariano Caucino, destacó la actuación del piloto. “Exhausto y al borde del colapso se las arregló para salvar las vidas de decenas de inocentes. Eterno reconocimiento a su coraje, el mundo está orgulloso de vos”, expresó.

Anwar Gargash, asesor diplomático del presidente de Emiratos Árabes Unidos, calificó el episodio como un acto “terrorista” y destacó la actuación de Machchhar.

“El piloto de Flydubai Smit Machchhar merece el máximo reconocimiento, ya que demostró valentía y responsabilidad al enfrentarse a un grave acto terrorista y un posible desastre”, manifestó.

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita habían definido inicialmente lo ocurrido como un “incidente de seguridad”.

La Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos anunció la conformación de un equipo de fiscales especializados para investigar si el episodio tuvo un trasfondo terrorista.

Arabia Saudita informó, además, que tanto el piloto como el copiloto habían recibido el alta médica y viajaron posteriormente hacia Abu Dhabi.