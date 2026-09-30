Israel atribuyó a un ataque el incidente del avión de FlyDubai

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, aseguró este miércoles que el aterrizaje de emergencia del avión en Arabia Saudita de FlyDubai que se dirigía a Tel Aviv, se debió a un "terrorista" que quería estrellar la aeronave y "asesinar a los 180 israelíes a bordo".

Así lo indicó a través de un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas a la vez que dijo: “La concepción ingenua de que nuestros enemigos aman la vida y hay que compadecerlos, recibió esta mañana un recordatorio adicional en la forma de un terrorista que planeaba estrellar un avión y asesinar a los 180 israelíes que iban a bordo. El terrorismo es un demonio con el que no se puede llegar a ningún acuerdo salvo su derrota y su borrado de la faz de la tierra".

"¡Gracias al Creador del mundo y a los viajeros héroes, pero la concepción de seguridad de Israel debe subir un nivel! Israel ha hecho un trabajo maravilloso en los últimos dos años y medio, pero no se puede detener y debemos continuar hasta la resolución absoluta en Irán, Líbano, Gaza y Judea y Samaria", señaló además.

En tanto, Flydubai informó que el vuelo FZ 1073, programado de Dubái al aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, "tuvo un incidente en vuelo” y que “el aparato aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Tabuk (TUU) y todos los pasajeros están sanos y salvos".

El incidente de seguridad ocurrió en la madrugada de este miércoles durante un vuelo que iba de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, a Tel Aviv, Israel, lo que activó la emisión de una señal de "interferencia ilegal" y una "señal de emergencia" general.

Medios de comunicación israelíes informaron sobre una pelea entre el piloto y el copiloto del avión, durante la cual se activó la señal de socorro de la aeronave.

Despegaron aviones de combate desde Israel

El ejército israelí hizo despegar aviones de combate al pensar que podría tratarse de un secuestro por parte de piratas aéreos, una hipótesis que se descartó rápidamente, según los canales de televisión israelíes 12 y KAN.

“El incidente está bajo control, y se están tomando todo tipo de medidas en este momento para garantizar el regreso seguro a Israel de los pasajeros israelíes”, indicó en un comunicado la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Algunos medios israelíes informaron que algunos pasajeros del vuelo intervinieron para separar a los pilotos durante su altercado.

Incluso, difundieron una foto en la que se ve a uno de ellos con la camiseta manchada de sangre.

El canal de televisión israelí 12 afirmó que las autoridades investigaban un posible intento de suicidio de uno de los pilotos, quien habría intentado estrellar el avión, lo que el otro piloto habría impedido. No fue posible verificar de inmediato esta información de prensa y, al ser contactado por la AFP, el ejército israelí dijo que estaba llevando a cabo “verificaciones”.

Según los datos del sitio web Flightradar, la aeronave perdió altitud repentinamente durante el vuelo, pasando de cerca de 34 000 pies a las 05:21 GMT a menos de 17 000 pies a las 05:22 GMT.

La versión del atentado

El piloto que intentó estrellar el avión de Flydubai, que cubría este miércoles la ruta entre Dubái y Tel Aviv, planeaba llevar a cabo un ataque similar al ocurrido 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, cuando cuatro aeronaves comerciales fueron secuestradas por miembros de Al-Qaeda, informan medios israelíes, citando a un alto funcionario.

La fuente, que participó en las conversaciones y evaluaciones de la situación, afirmó que, durante el vuelo FZ1073, uno de los pilotos apuñaló al otro, añadiendo que Israel investiga la sospecha de que su objetivo era tomar el control del Boeing 737 MAX 8 y provocar un accidente o secuestrarlo.

Asimismo, confirmó que el avión comenzó a caer en picada durante el incidente y otros miembros de la tripulación, incluidos los pilotos que se encontraban a bordo, lograron tomar el control de la aeronave.

El funcionario describió en términos duros las preocupaciones surgidas en Israel, afirmando que el escenario que temían los responsables de seguridad era un intento de llevar a cabo un atentado al estilo de los ataques del 11 de septiembre: tomar el control del avión y estrellarlo, o intentar secuestrarlo mientras transportaba pasajeros israelíes.

“Se evitó una catástrofe”, afirmó, según rescata el sitio Actualidad RT.

El copiloto, sospechoso de haber perpetrado los apuñalamientos, está siendo interrogado, y en Israel se dice que cada vez hay más indicios de que no se trató de una pelea espontánea, sino de un intento deliberado por tomar el control del avión.

Al mismo tiempo, otros reportes indicaron que uno de los pilotos habría intentado suicidarse y estrellar el avión.

#URGENTE Grave incidente durante el vuelo 737 Max de Fly Dubai que volaba entre Dubai y Tel Aviv. En solo 36 segundos el avión descendió cerca de 4350 metros . Autoridades presume una pelea entre pilotos y un intento de secuestro mientras avanzan investigaciones.#ATENCIÓN pic.twitter.com/UU1auXgWq8 — EDISON MENDOZA (@FLACOMENDOZA1) September 30, 2026

Los datos de los sistemas de seguimiento y monitorización del Boeing 737 MAX 8 revelaron que, durante la fase de crucero, a una altitud aproximada de 35.000 pies (10 kilómetros), se registró un descenso repentino y vertical, a una velocidad de picado de unos 30.976 pies por minuto (más de 560 km/h, acompañada de una velocidad respecto al suelo superior a los 500 nudos (aproximadamente 930 km/h).

Se reporta que solo gracias al copiloto en la cabina, el descenso se corrigió en el último momento y el avión se salvó de un accidente seguro.

Según la información preliminar, el segundo piloto reconoció el intento de suicidio colectivo, se abalanzó sobre su compañero de cabina y comenzó una tenaz lucha física por el control de la palanca de mando y los timones.

Durante la pelea que tuvo lugar en la cabina, se transmitieron las señales de socorro 7700 y 7500 —utilizadas para indicar una toma de control hostil e intervención ilegal—, lo que alertó a los sistemas de seguridad de Israel y de todo Oriente Medio y provocó la suspensión de los despegues en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv.

El copiloto logró reducir a su compañero, que pretendía estrellar la aeronave, con 174 pasajeros a bordo, incluyendo 27 menores, nivelarla a una altitud de aproximadamente 15.000 pies (unos 4,5 kilómetros) y detener el descenso en picada, maniobra que podría haber provocado la desintegración de la estructura del avión debido a las cargas y velocidades extremas.

Inmediatamente después de estabilizar el aparato, el copiloto asumió el control del vuelo y el el Boeing 737 MAX 8 aterrizó en Arabia Saudita. (NA)