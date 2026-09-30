Las inundaciones en Tailandia ya dejaron 23 muertos y más de dos millones de afectados

Las inundaciones en Tailandia ya provocaron 23 muertes y afectaron a más de dos millones de personas, según el balance informado por las autoridades. Las lluvias alcanzaron a 42 provincias y mantienen anegadas distintas zonas de Bangkok, donde se acumularon más de 300 milímetros de agua en tres días.

La mayoría de las víctimas falleció por caídas al agua, ahogamientos y descargas eléctricas, de acuerdo con el reporte oficial. El temporal también ocasionó dificultades para circular y acceder a los lugares de trabajo en la capital.

Los daños fueron estimados en 367 millones de dólares en una veintena de provincias. El impacto de las inundaciones se extiende a la actividad económica y al transporte, con complicaciones en el aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok.

Bangkok declaró el estado de desastre

La Administración Metropolitana de Bangkok decretó el estado de desastre en los 50 distritos bajo su jurisdicción. Las tareas de drenaje y recuperación avanzan con distintos tiempos según la acumulación de agua y las características de cada zona.

Las autoridades estimaron que el 90% de las calles principales podría quedar sin agua en un plazo de dos días. Sin embargo, advirtieron que en las comunidades ubicadas en áreas bajas el proceso podría demandar alrededor de una semana.

🇹🇭 INUNDACIONES EN TAILANDIA Un desborde e implosión de barreras de contención inundó en minutos comunidades del distrito de Klaeng, Rayong. La falla estructural tras las lluvias torrenciales obligó a evacuaciones de emergencia en varias zonas. pic.twitter.com/lUMPWwq7Hy — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) September 29, 2026

“Ya se están llevando a cabo labores de recuperación en las zonas donde el agua ha bajado”, señaló el gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt. La capital es una de las zonas afectadas por la emergencia que atraviesa Tailandia.

Demoras, cancelaciones y equipaje retenido en el aeropuerto

Las inundaciones complicaron las operaciones de Thai Airways en Suvarnabhumi. La compañía informó que la mitad de su personal no pudo presentarse a trabajar, lo que redujo su capacidad operativa y provocó una acumulación de equipaje.

La aerolínea anticipó la cancelación de unos 30 vuelos y reportó que aproximadamente 5.600 maletas permanecían retenidas. Estas dificultades se sumaron a los retrasos registrados durante las jornadas previas.

🇹🇭 Las inundaciones masivas en Bangkok, no frenan la actividad comercial. A pesar de las lluvias que dejan al menos ocho muertos y más de medio millón de afectados en Tailandia, mercadillos callejeros siguen operando con el agua a la cintura. pic.twitter.com/eSxvsPUbXa — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 28, 2026

“Casi el 100% de los vuelos de los últimos dos días sufrieron retrasos, y menos del 3% salieron según lo previsto, ya que no se pudo mantener la capacidad operativa”, afirmó el director ejecutivo de Thai Airways, Chai Eamsiri.

Fondos de emergencia y un proyecto de drenaje

El Consejo de Ministros de Tailandia aprobó el martes más de 4.000 millones de baht, equivalentes a unos 119 millones de dólares, para afrontar las consecuencias del temporal. La decisión fue informada por el primer ministro Anutin Charnvirakul.

El Gobierno también autorizó un proyecto de drenaje de largo plazo, con un presupuesto de 160.000 millones de baht, aproximadamente 4.800 millones de dólares. La obra demandará ocho años y buscará mejorar la protección frente a inundaciones en la región central, Bangkok y sus alrededores.

La emergencia afecta a una economía con fuerte participación del turismo. Entre enero y septiembre, Tailandia recibió 21,28 millones de visitantes extranjeros, una caída interanual del 3,12%. Las lluvias también provocaron anegamientos en la vecina Myanmar.