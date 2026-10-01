Explosión en una planta química cerca de Moscú: al menos siete muertos

El accidente ocurrió en la localidad de Sérguiev Posad

Al menos siete personas murieron tras una explosión registrada este jueves en una planta química de Sérguiev Posad, una ciudad ubicada a unos 100 kilómetros de Moscú, Rusia.

El incidente provocó además la evacuación de decenas de trabajadores y un incendio dentro de las instalaciones. Según informó la agencia estatal rusa TASS, unas 40 personas fueron evacuadas y recibieron atención de los servicios médicos.

Las autoridades investigan las causas de la explosión. Una fuente de los servicios de Emergencias señaló que, de manera preliminar, el incendio se habría originado por causas técnicas.

Evacuaron a los trabajadores

El jefe en funciones de la Administración del distrito de Sérguiev Posad, Alexéi Luzhetski, informó que 44 personas se encontraban en la instalación al momento del incidente.

“En el momento del incidente en la instalación habían 44 personas. Cuarenta empleados fueron evacuados y atendidos por los paramédicos, no tienen quejas sobre su estado de salud. Se intenta localizar a las otras cuatro personas”, indicó.

Según el canal independiente Mash, una de las naves de la planta quedó parcialmente destruida como consecuencia de la explosión.

Además, una densa columna de humo gris pudo observarse sobre el lugar mientras los equipos de emergencia trabajaban en la zona.

Investigan las causas

Los bomberos continuaban trabajando para controlar el incendio pese al riesgo de que se produjeran nuevas explosiones dentro de la planta.

Una fuente de los servicios de Emergencias citada por TASS indicó que “según datos preliminares, el incendio se debió a causas de carácter técnico”.

La misma fuente aclaró que el origen definitivo del incidente será determinado mediante un peritaje especializado.

Por el momento, las autoridades locales no confirmaron oficialmente que entre las víctimas haya empleados de la planta. La investigación continúa mientras los equipos de emergencia trabajan en el lugar.