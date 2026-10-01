Rosario-Madrid: partió el primer vuelo y vuelve la conexión con Europa después de 41 años

El primer vuelo directo entre Rosario y Madrid partió este jueves desde el Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” y marcó el regreso de una conexión regular con Europa después de 41 años. La nueva ruta será operada por World2Fly con dos frecuencias semanales, los martes y jueves.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó de la jornada y destacó el impacto de la conexión para la provincia. La ruta también representa una alternativa para pasajeros de Santa Fe, Entre Ríos, el norte bonaerense y el este de Córdoba que hasta ahora debían trasladarse hasta Buenos Aires para viajar a Europa.

Una conexión directa con Madrid

Los pasajes tienen actualmente valores similares a los vuelos que parten desde Buenos Aires, aunque la nueva ruta permite evitar el traslado hasta Ezeiza. Además del turismo, la conexión apunta a fortalecer los viajes vinculados con actividades comerciales y empresariales.

Madrid funciona también como una puerta de entrada a otros destinos europeos. Entre los primeros pasajeros que arribaron a Rosario estuvo el exfutbolista Santiago Solari, reconocido por su paso por River Plate, Real Madrid y Atlético de Madrid.

Pullaro destacó la recuperación de la ruta y las obras realizadas en el aeropuerto.

“Hacía 41 años que no teníamos una conexión de estas características con Europa”, señaló el gobernador, quien también destacó que se trata del avión de mayor capacidad que operará en el país, con 432 pasajeros.

Turismo y actividad comercial

“Estamos demostrando que esta ciudad da para mucho más”, afirmó Pullaro, quien vinculó la nueva conexión con el turismo y la actividad económica.

“Invertimos en este aeropuerto para que las familias acorten distancias, viajen por turismo y para que se puedan hacer negocios, porque abrir una nueva ruta aérea significa abrir una nueva ruta comercial. Hoy Rosario llega al mundo y a Europa de manera más ágil, rápida y económica”, expresó.

El gobernador también destacó el potencial turístico de la provincia. “Esto nos va a traer mucha gente, porque el turismo también es una industria que genera mucho trabajo. En un momento en el que la economía no está bien, vemos una gran oportunidad. Santa Fe tiene que transformarse en una provincia turística”, planteó.

El desafío de sostener la ruta

World2Fly, que forma parte del grupo hotelero Iberostar, inició con esta conexión sus operaciones en Argentina. Los primeros vuelos registraron una buena ocupación, aunque el desafío será mantener la demanda necesaria para sostener las dos frecuencias semanales.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó la posibilidad de viajar sin escalas.

“La posibilidad de viajar sin escala, sin tener que ir hasta Buenos Aires, representa una gran comodidad. Ojalá se sostenga, porque para la provincia es muy importante”, indicó.

El funcionario sostuvo que la ruta también permitirá fortalecer el vínculo comercial de la región con otros mercados.

“Una provincia que lidera la producción y las exportaciones nacionales no puede depender de intermediaciones para vincularse con el mundo. Este vuelo es el resultado de un trabajo sostenido para jerarquizar nuestro aeropuerto, generar condiciones de competitividad y abrir una puerta de salida e ingreso directa para nuestra gente, nuestras industrias y el comercio exterior de toda la Región Centro”, afirmó.

La comercialización de los vuelos está prevista hasta principios del próximo año y la continuidad de la conexión dependerá de la respuesta de los pasajeros.