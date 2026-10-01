“Estados Unidos apuesta con fuerza al gobierno de Milei”, dijo el embajador Peter Lamelas

El embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Peter Lamelas, afirmó este jueves que su país está “comprometido y apuesta con fuerza” al futuro de la Argentina y manifestó su respaldo al gobierno de Javier Milei.

Durante su participación en la segunda edición del Foro Argentina Andina, realizado en Tucumán, el diplomático destacó la relación entre ambos países y sostuvo que Estados Unidos mantiene un compromiso con el rumbo económico impulsado por la actual administración argentina.

“Mi mensaje hoy es que los Estados Unidos está aquí, está presente, está comprometido y apuesta con la fuerza al futuro de la Argentina”, señaló Lamelas durante el encuentro organizado por la Fundación Federalismo y Libertad y la Fundación Friedrich Naumann, con el apoyo del Instituto Republicano Internacional.

El respaldo de Estados Unidos al gobierno de Milei

En su exposición, Lamelas se refirió además al escenario político argentino y a las elecciones presidenciales previstas para 2027.

“Estamos apoyando este gobierno, el gobierno de Milei. Y si siguen en este rumbo, si siguen con estos cambios, si siguen con esta libertad, vamos a seguir apoyando a Argentina después”, sostuvo.

El embajador vinculó ese respaldo con inversiones y proyectos de infraestructura y tecnología. “Esto es capital real. Es apoyo concreto para equipamiento, tecnología e infraestructura de primer nivel”, afirmó.

Al abordar la situación económica, planteó que uno de los principales desafíos consiste en transformar las reformas en oportunidades concretas para la población.

“Convertir la libertad en oportunidades concretas, en inversión, en producción, en trabajo”, expresó Lamelas, quien también sostuvo que el noroeste argentino puede convertirse en uno de los motores del crecimiento económico del país.

El Corredor Andes-Atlántico

Uno de los principales ejes de su discurso fue la iniciativa denominada “Corredor Andes-Atlántico”, lanzada recientemente por Argentina y Estados Unidos.

Lamelas definió el proyecto como “un acuerdo estratégico para conectar los recursos del noroeste a la región andina, a los puertos en el Atlántico y del mundo”.

Según explicó, la iniciativa contará con el respaldo del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos, Eximbank, que pondrá a disposición una línea de crédito de 7.000 millones de dólares.

“Esta inversión ayuda a que el mundo se dé cuenta de que los Estados Unidos tiene confianza en la Argentina”, resaltó el embajador. Además, indicó que esa línea de crédito podría extenderse hasta 2027 si Argentina mantiene el rumbo de las reformas económicas impulsadas por el gobierno de Milei.

Litio, cobre y la competencia con China

Durante su presentación, Lamelas también puso el foco en los recursos minerales de la Argentina, especialmente el litio y el cobre, considerados estratégicos para distintas industrias vinculadas con la transformación tecnológica.

El diplomático sostuvo que Argentina posee hasta el 20% de las reservas mundiales de litio y “enormes depósitos de cobre”, aunque remarcó que la disponibilidad de recursos no alcanza por sí sola para generar desarrollo.

“La potencia sola, sin atraer inversión, no vale”, afirmó.

En ese marco, destacó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y aseguró que ya permitió atraer más de 120.000 millones de dólares en proyectos, de los cuales más de 42.000 millones corresponden a los sectores de minería y energía.

Lamelas también planteó la necesidad de desarrollar infraestructura tecnológica y un “ecosistema digital de confianza” para proteger sectores considerados críticos.

La advertencia sobre infraestructura y tecnología

En ese punto, el embajador estadounidense cuestionó la participación de empresas tecnológicas chinas, entre ellas Huawei, en infraestructura crítica.

“Las empresas estatales chinas responden a leyes que les obliga a entregar los datos al Estado y al Partido Comunista cuando ellos quieran. Eso está en la Constitución china”, afirmó.

Según Lamelas, esa situación representa un riesgo para la infraestructura crítica, la privacidad y la ciberseguridad. En ese sentido, sostuvo: “Un mercado libre no debe ser un mercado ciego”.

El embajador cerró su exposición con una referencia directa al proyecto de integración económica entre Argentina y Estados Unidos y al potencial de las inversiones vinculadas con el Corredor Andes-Atlántico.

“Es ahora que vamos a construir el Corredor Andes-Atlántico juntos. Es ahora que vamos a crecer juntos. Vamos a ser Argentina grande otra vez, y vamos a hacer las Américas grandes otra vez”, concluyó.