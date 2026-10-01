Vecinal Antonini mostró las mejoras en la plaza Héroes de Malvinas y anticipó un nuevo homenaje

REDACCIÓN ELONCE
La Vecinal Antonini mostró a Elonce las mejoras realizadas en la plaza Héroes de Malvinas, donde se renovaron luminarias y se proyecta instalar una escultura de un soldado y una enfermera en homenaje a los combatientes.
La Vecinal Antonini dio a conocer las mejoras realizadas en la plaza Héroes de Malvinas, ubicada en el corazón del barrio de Paraná, y anticipó que próximamente el espacio sumará una escultura destinada a homenajear a quienes participaron del conflicto del Atlántico Sur. La obra representará a un soldado acompañado por una enfermera que lo asiste.
José Antivero, presidente de la comisión vecinal, explicó a Elonce que el proyecto surgió después de que no pudiera concretarse la intención inicial de trasladar hasta el lugar el avión que se encuentra en cercanías del Túnel Subfluvial. A partir de allí comenzaron a analizar otras alternativas para fortalecer la identidad de la plaza.
“Prontito ya estará la escultura de un soldado y una enfermera, que dentro de poco se va a establecer acá en la plaza Héroes de Malvinas”, anticipó Antivero, quien destacó además la particular vinculación que mantiene el barrio con la memoria de los veteranos y caídos.
Una escultura para fortalecer la identidad de la plaza
Según explicaron desde la vecinal, la obra está siendo realizada por el escultor Hugo Sánchez, oriundo de Bovril, mientras que el diseño surgió a partir del trabajo de una vecina de Paraná vinculada a las artes visuales. Todavía no existe una fecha definida para su instalación, debido a que previamente deberá construirse la base que sostendrá la pieza.
Respecto de sus características, el vicepresidente de la vecinal detalló: “El material de la escultura es fibra de cemento con una resina especial, especialmente para soportar el exterior”.
El dirigente vecinal también explicó que desde hace años existía la intención de incorporar un monumento en el espacio público. “Yo quería poner la estatua de un soldado. No lo logramos, pero conseguimos esta escultura. Una señora pasó un día por mi casa y me mostró un diseño; quedé enloquecido con ese diseño, se lo presenté al presidente y de ahí empezamos a trabajar hasta que lo logramos en muy poquito tiempo”, relató.
Un barrio identificado con la causa Malvinas
La identidad de la plaza también se encuentra reflejada en las calles que la rodean, cuyos nombres recuerdan a protagonistas y caídos en Malvinas.
El vicepresidente de la Vecinal Antonini remarcó que la intención es generar un lugar donde vecinos y visitantes puedan recordar a quienes combatieron. “Sentía algo por la gente caída en Malvinas porque no quiero que quede en el olvido”, expresó.
Además, agregó que la futura escultura permitirá contar con un punto específico para realizar homenajes: “Todos los entrerrianos y todos los argentinos que anden por acá podrán traer una ofrenda floral a esa escultura que representa a un soldado y una enfermera que lo está auxiliando”.
Nuevas luminarias y mejoras para el barrio
La puesta en valor no se limita al futuro monumento. Antivero indicó que durante la última etapa se instalaron 51 luminarias nuevas en el barrio y que solamente restan algunas columnas para completar los trabajos previstos.
“En esta semana han sido 51 nuevas”, confirmó el presidente de la vecinal. Sobre las tareas pendientes, agregó: “Faltarían tres columnas. La gente de Alumbrado Público me confirmó que la semana que viene terminaría”.