Chajarí celebró los 25 años del Parque Termal con homenajes y reconocimientos

El Parque Termal de Chajarí cumplió 25 años y el municipio conmemoró el aniversario con un acto realizado este jueves por la mañana frente al ingreso al complejo. La ceremonia contó con la participación de autoridades, familiares y personas vinculadas al desarrollo del proyecto termal desde sus comienzos.

Durante la jornada se proyectó un video alusivo a la fecha y se escucharon las palabras de Roberto Luis Lafarga, quien integró el Poder Ejecutivo durante las gestiones del entonces intendente Daniel Tisocco, y del actual presidente municipal, Marcelo Borghesan.

Además, se entregaron reconocimientos a personas que tuvieron participación en distintas etapas de los primeros 25 años del Parque Termal “Daniel Tisocco” y se descubrió una placa conmemorativa.

El recuerdo de Daniel Tisocco

Uno de los momentos centrales del acto fue el discurso de Roberto Luis Lafarga, quien recordó al exintendente Daniel Tisocco y destacó su decisión de impulsar el proyecto termal en Chajarí.

“Quiero rendir homenaje y volver a resaltar la figura de Daniel Tisocco. Era un hombre humilde, honesto, buen amigo, respetoso y más cualidades. Me dio la impunidad de acompañarlo en sus dos gestiones”, expresó Lafarga.

En ese sentido, sostuvo que Tisocco tuvo la determinación necesaria para avanzar con una iniciativa que terminó transformándose en uno de los proyectos vinculados al desarrollo turístico de la ciudad.

“Demostró ser una persona con la valentía suficiente para llevar adelante un proyecto que hoy disfrutamos. Considero más que justo que este lugar lleve su nombre”, afirmó.

Lafarga también puso el foco en el crecimiento que tuvo el complejo durante sus 25 años de existencia y planteó que el proyecto todavía tiene potencial para continuar desarrollándose.

“La determinación que tuvo don Daniel para cristalizar un anhelo tan grande no amerita otra cosa que sentir un profundo agradecimiento por su figura”, señaló.

Y agregó: “Este parque termal alguna vez tuvo el carácter de proyecto y aunque hayan pasado décadas y muchas ideas se hayan concretado, ojalá nunca deje de ser un proyecto, porque eso significaría que todavía tiene mucho desarrollo y potencial por delante”.

Los comienzos del proyecto

A su turno, el intendente Marcelo Borghesan recordó los orígenes de la iniciativa termal y explicó que la idea había surgido inicialmente de un grupo de empresarios que no pudo avanzar con el proyecto y que posteriormente encontró respaldo en el municipio.

“Eran decisiones difíciles de tomar, en un contexto económico en el que no sobraba la plata. Era una inversión muy grande”, sostuvo.

El intendente destacó que hubo una decisión política para avanzar con la iniciativa y remarcó el carácter colectivo que tuvo el desarrollo del Parque Termal. Borghesan también destacó que el complejo tuvo un crecimiento sostenido durante los distintos gobiernos municipales y valoró el aporte realizado por el sector privado.

“Hoy vemos un desarrollo de 25 años, de crecimiento continuo, a pesar de los distintos gobiernos que pasaron. No solamente de la parte municipal, sino también de los privados”, indicó.

En su discurso, además, agradeció a los primeros emprendedores privados que decidieron apostar por el proyecto cuando todavía no existía certeza sobre sus resultados. El intendente dedicó también un tramo de sus palabras a recordar a Daniel Tisocco y mencionó el momento en que se decidió imponer su nombre al parque termal.

“Don Daniel dejó su huella como político y también como persona”, expresó Borghesan, quien hacia el final de su discurso destacó la importancia de actuar con honestidad, una cualidad que atribuyó al exintendente.