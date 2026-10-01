Día Internacional de las Personas Mayores: "Tenemos derecho a vivir esta etapa dignamente"

El Día Internacional de las Personas Mayores invita a reflexionar sobre cómo transitar esta etapa de la vida con salud, autonomía y dignidad. En ese marco, la médica geriatra y gerontóloga Andrea Gan destacó la importancia de comprender que el envejecimiento forma parte del recorrido de todas las personas.

Desde una residencia geriátrica, donde brinda atención a adultos mayores que necesitan cuidados especiales, la profesional remarcó ante Elonce que esta fecha también debe servir para promover el respeto y la participación social. "Todos llevamos adentro ese adulto mayor", sostuvo.

Gan señaló que las personas mayores tienen derecho a "ser escuchados, respetados, valorados" y cuestionó las situaciones de discriminación vinculadas con la edad. Según explicó, actualmente muchos adultos mayores continúan siendo activos y buscan mantener su participación en la sociedad.

Prepararse desde jóvenes para una vejez saludable

La especialista explicó que alcanzar un envejecimiento activo y saludable no depende de una decisión tomada únicamente al llegar a la vejez, sino de hábitos que se construyen a lo largo de toda la vida.

"Esto lo formamos desde que somos jóvenes", afirmó. En ese sentido, mencionó la importancia de la actividad física, una alimentación adecuada y los cuidados de salud como herramientas que permiten llegar a edades avanzadas con mejores condiciones.

Andrea Gan, especialista en gerontología (Elonce)

Gan planteó que cada persona puede pensar desde el presente cómo quiere llegar a esa etapa. El objetivo, sostuvo, es conservar la independencia y continuar disfrutando de los derechos, evitando en lo posible situaciones de fragilidad y dependencia de terceros.

El valor de los vínculos y la vida social

La médica también destacó el impacto de las relaciones sociales y las actividades culturales sobre el bienestar de las personas mayores. Según explicó, mantener una vida activa y vinculada con otros favorece tanto la salud emocional como el funcionamiento cognitivo.

"La vida social y cultural les favorece totalmente el poder mantener su parte cognitiva", señaló Gan, y consideró que las familias y la comunidad tienen un papel fundamental para generar espacios de participación.

(Elonce)

En ese sentido, recomendó evitar que los adultos mayores permanezcan aislados en sus hogares. "Que el adulto mayor no se quede encerrado en su casa, porque eso lo que más genera es dependencia y deterioro", advirtió.

Jubilaciones, salud y redes de contención

Otro de los aspectos abordados por la especialista fue la situación económica y el acceso a la salud. Gan, quien también se desempeña como médica de PAMI, señaló que observa dificultades vinculadas con jubilaciones insuficientes y con la falta de redes de apoyo.

"Veo que tienen muy complicada esta situación", expresó al referirse a las condiciones que atraviesan algunos adultos mayores. Frente a este escenario, destacó el rol de las familias y de quienes trabajan en el área de salud para brindar acompañamiento dentro de las posibilidades existentes.

Finalmente, resaltó la importancia de los centros de jubilados, espacios comunitarios y grupos de actividades como lugares de encuentro y contención. "Son fuentes de contención muy importantes", afirmó, especialmente frente a situaciones de soledad que pueden aparecer cuando se pierden vínculos, amistades o parejas.

Para Gan, llegar a la vejez representa también un privilegio y un proceso que comienza mucho antes. "Nadie se salva", resumió al recordar que el envejecimiento es una experiencia que forma parte de la vida de cada persona.