Kevin Benavides sufrió seis vuelcos con su camioneta, salió ileso y abandonó el Rally de Marruecos

Kevin Benavides debió abandonar la segunda etapa del Rally de Marruecos después de protagonizar un violento accidente a bordo de su Toyota Hilux T1+. El piloto argentino competía junto a Lisandro Sisterna cuando perdió el control del vehículo a alta velocidad en las inmediaciones de Zagora. Pese a la magnitud del impacto, ambos salieron sin lesiones de gravedad.

El accidente se produjo en el kilómetro 196,6 de la especial cronometrada, cuando el binomio argentino se encontraba entre los primeros cinco puestos del tramo.

La camioneta sufrió importantes daños después de completar una sucesión de seis vuelcos. Tras el accidente, Benavides y Sisterna lograron salir del habitáculo y recibieron asistencia de personas que se encontraban en el lugar.

Cómo fue el fuerte accidente de Kevin Benavides

El vuelco ocurrió cuando la Toyota Hilux atravesó una secuencia de ondulaciones del terreno conocidas dentro del rally raid como “dubbies”.

FUERTE VUELCO DE KEVIN BENAVIDES EN MARRUECOS 🚨 🎥💥 Kevin Benavides y su navegante, Lisandro Sisterna, protagonizaron un fuerte vuelco durante la Etapa 2 del Rally de Marruecos, cuando venían marcando parciales de punta en la categoría Ultimate. pic.twitter.com/GHYBbfC7p9 — Carburando (@CarburandoTV) September 30, 2026

Según la información disponible, las irregularidades del terreno hicieron que el vehículo perdiera estabilidad a alta velocidad. La parte delantera de la camioneta terminó impactando contra el suelo y comenzó una serie de vuelcos hasta recuperar finalmente su posición normal.

Pese al fuerte golpe y al estado en el que quedó el vehículo, tanto Benavides como su navegante evitaron lesiones de consideración.

El mensaje de Benavides tras el vuelco

Luego del accidente, el salteño recurrió a sus redes sociales para contar cómo se encontraba y lamentar el desenlace deportivo de la jornada.

“Dolorido más en el corazón que físicamente, pero me he levantado de varias caídas y de esta vamos a aprender para seguir adelante”, expresó Benavides.

"TODO SE PUEDE PERDER EN UN SEGUNDO O GANARLO EN DOS” 🎥🇦🇷 La palabra de @kmbenavides tras el fuerte vuelco que sufrió junto a su compañero, Lisandro Sisterna, durante la Etapa 2 del Rally de Marruecos.#W2RC #RallyeDuMaroc #Benavides pic.twitter.com/fXuO6q90Or — Carburando (@CarburandoTV) October 1, 2026

La nueva etapa de Benavides sobre cuatro ruedas

El abandono interrumpió una actuación en la que el argentino se encontraba mostrando un buen ritmo. Antes del accidente, la dupla había llegado a superar por ocho segundos a Carlos Sainz en los primeros controles parciales.

La participación en Marruecos formó parte del proceso de adaptación de Benavides a los vehículos de cuatro ruedas dentro de la categoría Ultimate, con el equipo Overdrive.

El argentino construyó gran parte de su trayectoria internacional sobre las motos y alcanzó sus mayores logros con las victorias en el Rally Dakar de 2021 y 2023.

Su transición hacia los autos abrió una nueva etapa en su carrera deportiva y el Rally de Marruecos representaba una nueva oportunidad para sumar kilómetros y experiencia en la categoría.

Tras el accidente, Benavides puso el foco en recuperarse del golpe y continuar con su adaptación de cara a los próximos desafíos deportivos.