Qué significa ser una Familia de Abrigo: "Es un hogar de tránsito que brinda amor y cuidados a los niños"

REDACCIÓN ELONCE
Victoria Ferreyra y Fabio Deganutti decidieron sumarse al programa Familias de Abrigo del COPNAF y convertirse en un puente para un niño que necesita crecer temporalmente en un entorno familiar. "La idea es que estén en el amparo de una familia, en lugar de estar en instituciones", destacaron.
Las Familias de Abrigo en Entre Ríos es un programa que permite a niños y niñas de entre 0 y 2 años que atraviesan determinadas situaciones puedan crecer temporalmente en un entorno familiar, mientras se define su reinserción con su familia de origen o su situación de adoptabilidad. La pareja de Victoria Ferreyra y Fabio Deganutti decidió sumarse al programa del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF) y contar su experiencia a Elonce para alentar a otras personas a informarse.
Victoria explicó que el objetivo es que los niños puedan permanecer en un hogar durante sus primeros años de vida, en lugar de atravesar ese período exclusivamente en una institución. "La idea es que esos niños, en lugar de estar en instituciones, puedan estar en el amparo de una familia, crecer con amor y, bueno, ir guiándolos hasta que tengan su familia", señaló.
La mujer remarcó desde el comienzo que el cuidado es temporal y que quienes participan deben asumir que en algún momento llegará el momento de entregar al niño. "Uno entiende cuando se inscribe en este programa que somos un puente, que esto es transitorio", explicó.
Un vínculo basado en el cuidado y la entrega
Para Victoria, uno de los principales desafíos consiste en comprender que la experiencia debe estar centrada en las necesidades del niño. "Hay que pensar en ellos", afirmó, al explicar que la familia debe estar dispuesta a brindar cuidados, afecto y acompañamiento como si se tratara de un hijo, pero teniendo presente que ese vínculo puede finalizar.
Fabio contó que fue Victoria quien acercó la propuesta a la pareja y que su respuesta fue inmediata. "La charlamos y fue casi instantáneo. Dije 'sí, dale, vamos'", recordó.
La experiencia también involucró al resto de la familia. Ambos explicaron que ampliaron el círculo de acompañamiento para incluir a hijos, hermanos, tíos, primos y abuelas. Según Fabio, la llegada del niño generó emociones diversas y llevó a muchos familiares a interiorizarse sobre cuestiones relacionadas con la adoptabilidad y los procesos judiciales.
"Somos profesionales del amor"
Fabio sostuvo que las familias de abrigo no buscan reemplazar a las instituciones, sino complementarlas. "No somos profesionales, pero sí somos profesionales del amor", expresó al describir el rol que asumieron.
Victoria, por su parte, contó que siempre había tenido la inquietud de adoptar y que la posibilidad de brindar amor a un niño que lo necesita fue determinante para tomar la decisión. "Hay muchos niños que lo necesitan y supongo que yo tengo mucho amor para dar también", manifestó.
Ambos coincidieron en que la experiencia genera un fuerte impacto emocional, pero también una sensación de acompañamiento y aprendizaje. "No es tan difícil, es tomar la decisión, dar el primer paso y después todo se va dando. Es hermoso", sostuvo Victoria.
Una decisión basada en el amor
La familia también destacó que se trata de una decisión solidaria y que no existe una remuneración por cumplir este rol, aunque el COPNAF brinda una ayuda. "Uno toma la decisión desde el corazón, no hay un interés monetario", remarcó Victoria.
Quienes quieran conocer más sobre el programa Familias de Abrigo pueden comunicarse al WhatsApp 3435350003 o consultar a través de los canales oficiales del COPNAF. La propuesta busca sumar familias dispuestas a convertirse temporalmente en ese puente que permita a un niño crecer acompañado y cuidado durante una etapa fundamental de su vida.