Gerenciamiento Gastronómico en UADER: la tecnicatura vinculada al turismo prepara sus inscripciones 2027

REDACCIÓN ELONCE
La carrera de la Facultad de Ciencias de la Gestión de UADER tiene una duración de tres años y duplicó su matrícula en los últimos cinco. Sus estudiantes realizan prácticas en distintos ámbitos y participan de propuestas vinculadas al sector turístico y gastronómico.
La Tecnicatura en Gerenciamiento Gastronómico de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) se consolida como una de las propuestas de formación con mayor crecimiento dentro de la Facultad de Ciencias de la Gestión y prepara la apertura de inscripciones para el ciclo académico 2027. La carrera tiene una duración de tres años, es pública y gratuita y combina formación académica con experiencias prácticas.
El rector de la UADER, Luciano Filipuzzi, destacó en diálogo con Elonce el crecimiento de la propuesta y el vínculo que mantiene con distintos sectores productivos. "Es una carrera importantísima", sostuvo, y remarcó que el contacto de los estudiantes con el medio constituye una herramienta fundamental para su formación profesional.
Filipuzzi también puso en valor la participación de los alumnos en espacios como La Cocina del Once, donde pueden mostrar sus conocimientos y desarrollar experiencias frente al público. "Es una vidriera muy importante para nosotros porque nos visibiliza la carrera", afirmó.
Una formación que combina práctica y gestión
El decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión (FCG), Román Scattini, explicó a Elonce que la formación busca preparar a los estudiantes para desempeñarse en diferentes escenarios. La propuesta contempla experiencias que van desde actividades solidarias en barrios y merenderos hasta prácticas vinculadas con hoteles y emprendimientos gastronómicos.
"Buscamos en estos años, con el constante apoyo de la universidad, que puedan formarse en todos los planos", señaló Scattini. En ese sentido, destacó que el objetivo es formar profesionales capaces de desenvolverse en distintas circunstancias y también desarrollar proyectos propios.
La carrera también incorpora la autogestión como parte del aprendizaje. Los estudiantes participan en actividades que requieren organización, búsqueda de recursos y trabajo colectivo, experiencias que complementan los contenidos específicos de la tecnicatura.
Según explicó el decano, la matrícula de la carrera se duplicó durante los últimos cinco años, en un crecimiento que atribuyó al impulso del sector y al trabajo sostenido de la facultad. Además, destacó que los docentes participan de capacitaciones destinadas a cocineros y trabajadores del sector en articulación con municipios y organismos provinciales.
Gastronomía, turismo y nuevas oportunidades laborales
Durante la entrevista también se destacó el vínculo entre la gastronomía y el turismo, dos áreas que mantienen una relación directa con el desarrollo de servicios. La participación de la UADER en EMPATUR, el Ente Mixto de Turismo de Paraná, constituye otro espacio de articulación entre la universidad, el sector público y los actores vinculados a la actividad.
Filipuzzi sostuvo que las carreras relacionadas con los servicios tendrán un papel relevante en el futuro laboral. "Las salidas laborales en lo que se viene van a estar en los servicios. El turismo va a tener un desarrollo importantísimo", afirmó.
En ese marco, la universidad busca que los estudiantes incorporen herramientas tanto para trabajar en empresas y establecimientos gastronómicos como para desarrollar sus propios emprendimientos. La experiencia práctica y el contacto con el sector forman parte de esa estrategia de formación.
Las inscripciones para el ciclo 2027 se abrirán entre fines de noviembre y principios de diciembre, según anticiparon las autoridades. La tecnicatura tiene una duración de tres años y actualmente se analiza la posibilidad de avanzar, a futuro, con una licenciatura vinculada a la formación.
El rector destacó además el carácter público y gratuito de la propuesta y agradeció los espacios que permiten a los estudiantes mostrar su trabajo. "Es una forma también de acompañar a la educación y al desarrollo de la provincia de Entre Ríos", expresó.