Condenada a muerte, sobrevivió a una ejecución con dos inyecciones letales

Christa Pike, la única mujer condenada a muerte en Tennessee, Estados Unidos, permanecía con vida y recibía atención médica este jueves luego de que fallara el procedimiento de ejecución mediante inyección letal realizado el miércoles. Según sus abogados, recibió dos jeringas con pentobarbital, pero no perdió el conocimiento y posteriormente fue trasladada a un hospital.

El episodio llevó al gobernador de Tennessee, Bill Lee, a ordenar “una investigación exhaustiva e independiente para determinar con exactitud lo sucedido”. Además, dispuso que la última ejecución prevista para este año en el estado no se realizara según lo programado.

Pike, de 50 años, fue condenada por el asesinato de su compañera de estudios Colleen Slemmer, cometido en 1995. Si el procedimiento se hubiera completado, habría sido la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años.

Recibió dos inyecciones y permaneció con vida

Uno de los abogados de Pike afirmó a la BBC que la mujer estaba recibiendo “medidas para salvarle la vida” después de que le administraran dos jeringas de pentobarbital.

En presentaciones judiciales de urgencia, la defensa sostuvo que, pese a recibir el fármaco utilizado para la ejecución, Pike no perdió el conocimiento, continuaba con pulso y podía escucharse su respiración.

Hasta el momento no estaba claro qué había ocurrido durante la administración de las sustancias ni cuál era el estado de salud de la mujer. Funcionarios de Tennessee confirmaron ante un juez federal que estaba recibiendo atención médica.

El Departamento Correccional de Tennessee, por su parte, sostuvo que había cumplido el protocolo de ejecución establecido por el estado y aseguró que la sustancia utilizada había demostrado previamente su efectividad.

“No existe precedente”

El caso provocó fuertes repercusiones entre especialistas y organizaciones que siguen la aplicación de la pena capital en Estados Unidos.

“Este suceso es el peor que hemos visto y no se parece a ninguna otra ejecución fallida de la era moderna”, manifestó Robin Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Y agregó: “No existe precedente”.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, también se pronunció sobre lo sucedido y pidió a las autoridades estadounidenses que no realicen otro intento de ejecución contra Pike.

Türk consideró que el caso volvía a poner en discusión la aplicación de la pena de muerte y cuestionó el sufrimiento físico y psicológico provocado por procedimientos fallidos.

Qué ocurrió dentro de la cámara de ejecución

Periodistas que presenciaron el procedimiento relataron que Pike se encontraba consciente cuando fue ingresada a la cámara de ejecución de la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville.

Según los testigos, permaneció atada a una camilla y llegó a cantar junto a su consejero espiritual. Antes de que comenzara el procedimiento manifestó: “Voy a dejar este mundo como he vivido la mayor parte de mi vida, y eso es con amor”.

En otro momento, Pike habría advertido sobre una sensación de ardor en uno de sus brazos y preguntó si aquello era normal. Las cortinas que separaban la cámara de ejecución del sector destinado a los testigos fueron cerradas temporalmente.

Posteriormente volvieron a cerrarse durante casi una hora. Los periodistas aseguraron que durante ese período podían escuchar su respiración. Más tarde fueron retirados del lugar y vehículos de emergencia llegaron hasta la prisión.

Fue la segunda ejecución fallida del año en Tennessee

El episodio representó el segundo procedimiento de este tipo que Tennessee no pudo completar durante 2026.

En mayo, otra de las ejecuciones programadas había sido cancelada porque el personal médico no pudo encontrar una vena adecuada para administrar la sustancia letal.

Los abogados de Pike habían advertido previamente sobre posibles complicaciones durante el procedimiento. Después de lo sucedido, cuestionaron las dificultades para acceder a sus venas y las condiciones previstas para responder ante una eventual emergencia.

Una batalla judicial demoró la ejecución

La ejecución había sufrido una demora de aproximadamente nueve horas debido a distintas resoluciones judiciales.

Horas antes, un tribunal inferior había suspendido temporalmente el procedimiento al considerar que era necesario contar con más tiempo para analizar el expediente. Sin embargo, posteriormente la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que Tennessee continuara con la ejecución.

La defensa había argumentado, entre otras cuestiones, que durante el juicio original no se había expuesto adecuadamente el historial personal de Pike.

El crimen por el que fue condenada

Pike fue condenada por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en enero de 1995.

Según la causa, Pike, quien entonces tenía 18 años, su novio y otro joven llevaron a Slemmer hasta una zona boscosa del campus de la Universidad de Tennessee, donde fue atacada y asesinada.

Tadaryl Shipp, novio de Pike en aquel momento, tenía 17 años cuando ocurrió el crimen y recibió una condena a prisión perpetua. Su solicitud de libertad condicional fue rechazada el año pasado.

La familia de Slemmer respaldó durante años la ejecución y había viajado hasta Nashville para presenciar el procedimiento. Mientras tanto, Pike manifestó arrepentimiento por el crimen durante su permanencia en prisión.

Tras el fallido procedimiento del miércoles, la atención quedó centrada en su evolución médica y en la investigación ordenada por el gobierno de Tennessee para establecer qué ocurrió durante la ejecución. (The New York Times, Associated Press y BBC News)