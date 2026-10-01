Enfermeros protestaron frente a Salud por salarios bajos y sobrecarga laboral

Trabajadores de enfermería se manifestaron este jueves frente al Ministerio de Salud de Entre Ríos, en calle 25 de Mayo 181, para reclamar mejoras salariales, recategorizaciones, pases a planta permanente y cambios en las condiciones laborales. La protesta fue convocada por la Asociación de Enfermería de Entre Ríos con cobertura gremial de ATE y sus referentes indicaron a Elonce que el sector se encontraba en estado de alerta y movilización.

Martín Murales, presidente de la Asociación de Enfermería de Entre Ríos, explicó que uno de los principales planteos estuvo relacionado con los ingresos del sector. “Hoy estamos reunidos en la puerta del Ministerio de Salud para reclamar por lo que están viviendo los enfermeros de la provincia".

Protesta de enfermeros frente a Salud (foto Elonce)

"Primero estamos reclamando por nuestros salarios”, señaló. Según indicó el referente, “un enfermero que recién comienza cobra un sueldo de $1.100.000, cuando el valor de la canasta básica es de $1.600.000”.

Reclamo por la sobrecarga laboral

Murales sostuvo que el planteo también incluyó las condiciones en las que los trabajadores desarrollaban sus tareas en hospitales y centros de salud.

“Estamos reclamando por la sobrecarga laboral que nos imprimen desde el Ministerio de Salud, exigiéndonos cada día más tareas y, a partir de este año, más horas de trabajo y más días de trabajo”, manifestó.

Protesta de enfermeros frente a Salud (foto Elonce)

Los representantes indicaron que el estado de alerta y movilización alcanzaba a trabajadores de diferentes puntos de Entre Ríos. “Estamos en estado de alerta y movilización en toda la provincia, en todos los departamentos, en los hospitales y en los centros de salud”, explicó Murales.

En ese sentido, solicitaron respuestas del Ministerio de Salud, la Dirección de Enfermería y las autoridades vinculadas con Atención Primaria.

Suplentes desde hace 15 años y pagos pendientes

Entre los reclamos planteados durante la protesta también figuró la situación de trabajadores que permanecían como suplentes desde hacía varios años. “No podemos seguir en esta situación con las exigencias, con los salarios bajos, con la falta de pase a planta permanente. Hay suplentes que hace 15 años están en suplencia”, expresó Ezequiel Ávila, secretario la Asociación de Enfermería.

Protesta de enfermeros frente a Salud (foto Elonce)

También reclamaron el pago de prolongaciones de jornada y cambios de tramo que, según señalaron, estaban pendientes. “Hay enfermeros que hace meses que no están cobrando la prolongación de jornada. Hay enfermeros que hace dos años, literalmente, no están cobrando el cambio de tramo”, indicó Ávila.

Los representantes señalaron que esas demoras implicaban montos adeudados a los trabajadores y reclamaron una resolución. “Necesitamos una respuesta. Que alguien salga a dar una respuesta: el ministro de Salud, la Dirección de Enfermería. Así no podemos seguir”, manifestó.

Advirtieron que continuarán con las protestas

Desde la entidad anticiparon que la manifestación frente al Ministerio de Salud sería el comienzo de las medidas si no obtenían respuestas. “Hoy es la primera vez que salimos. Vamos a seguir saliendo las veces que sea necesario. Desde la asociación dijimos que íbamos a ser la voz de enfermería y lo vamos a hacer”, expresó Ávila.

Protesta de enfermeros frente a Salud por salarios y sobrecarga laboral

Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con las tareas que, según los representantes, debían realizar los enfermeros por fuera de sus funciones habituales. “Hay incumbencias en los centros de salud donde se le exige al personal de enfermería que sea obrero, maestranza, que atienda la farmacia, que sea administrativo”, señaló.

Además, indicó que una situación similar se producía en hospitales: “En un hospital, un enfermero es camillero. Entonces, se terminó, basta”.

ATE cuestionó la nueva organización laboral

Silvia Lugo, delegada de ATE, explicó que el gremio acompañó el reclamo desde el comienzo y vinculó la protesta con la situación general del sistema sanitario. “Estamos atravesados por una sobrecarga laboral para todos los enfermeros. El sector salud, todo el sistema, está sobrecargado”, afirmó.

Desde el gremio que nuclea a los estatales entrerrianos también reclamaron mejoras salariales y que se avanzara con las recategorizaciones, "que es una deuda pendiente desde principio de año”. Asimismo, cuestionaron la nueva normativa vinculada con la planificación del recurso humano y solicitaron que quedara en suspenso.

Protesta de enfermeros frente a Salud (foto Elonce)

La representante gremial señaló que anteriormente existía un expediente en el que se trabajaba sobre la planificación del recurso humano y que ese proceso había sido dejado de lado. Según expresó, posteriormente se avanzó con “una normativa que se trabajó por fuera de lo que es la comisión asesora”.

Suspendieron cirugías programadas en el San Roque

Una de las representantes que se desempeña en el Hospital San Roque señaló que la movilización del personal de enfermería presentaba dificultades debido a la cantidad de trabajadores disponibles para cubrir los servicios. “El sector de enfermería es bastante complicado para que se movilice, para que se manifieste, precisamente por el poco recurso humano, donde nos manejamos con guardias mínimas”, explicó. Sin embargo, destacó que trabajadores que se encontraban de franco participaron de la protesta.

La enfermera señaló que el reclamo se vinculó también con una modificación que, según indicó, agregó dos jornadas laborales mensuales. “Hubo una reunión con la comisión asesora de la ley donde el director de Enfermería y otros integrantes dijeron que no había ningún descontento con esta nueva forma de planificar, donde nos agregan dos días laborales más por mes”, manifestó. La referente aseguró que la movilización buscó expresar el desacuerdo de los trabajadores con esa decisión.

En ese marco, afirmó que "el hospital San Roque paró los quirófanos con sus cirugías programadas, atendiendo solamente las urgencias y la guardia mínima”, indicó.

Finalmente, desde el sector anticiparon que las medidas continuarían si no se modificaba la decisión cuestionada. “Estas medidas se van a continuar si no dan marcha atrás”, advirtió la enfermera ante Elonce.