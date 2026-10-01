De los celulares “ladrillo” a los tocadiscos: un museo itinerante conserva aparatos de otras épocas

El Centro de Recepción y Transferencia de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos de Paraná recibió más de 20 toneladas de equipos durante el año y mantiene un sistema de recepción y retiro domiciliario para celulares, computadoras, electrodomésticos y otros dispositivos en desuso. El establecimiento funcionaba en calle Fragata Sarmiento 2482, en el sector noreste de la ciudad, y permanece abierto de lunes a viernes, de 7 a 13.

Al respecto, el subsecretario de Ambiente municipal, Maximiliano Pérez Viecenz, explicó a Elonce cómo funciona el espacio y qué destino tienen los elementos recuperados. “Los días sábados, cada 15 días, hacemos recorridos por la ciudad para retirar a domicilio aquellos aparatos eléctricos y electrónicos que los ciudadanos, por algún motivo, no puedan sacar, por su volumen, por su cantidad o porque simplemente viven lejos y necesitan el servicio”.

Cómo solicitar el retiro a domicilio

Las personas que necesitaran el servicio podían comunicarse a través de dos canales para coordinar el retiro de los aparatos. “El más simple es llamar al 147 o enviar un mail a ambiente@parana.gob.ar dejar sus datos y nosotros nos ponemos en contacto”, detalló el funcionario.

En cuanto a los elementos que podían llevarse al centro, Pérez Vince utilizó una definición sencilla para identificar los residuos eléctricos y electrónicos. “En términos generales, es todo aquel artefacto que se enchufa. Es por ahí la forma más simple de lograr identificarlos”, señaló.

Desde heladeras hasta celulares y cargadores

El centro recibe aparatos de diferentes dimensiones. Entre los más grandes había heladeras y freezers, mientras que también ingresan dispositivos electrónicos de uso cotidiano.

“También todo lo que es más pequeño, lo de uso más diario y lo que ya tiene una obsolescencia programada por ser nueva tecnología: celulares, cargadores, pequeños electrodomésticos de cosmética, de videograbación, tablets, impresoras, de todo”, enumeró.

El establecimiento también recibe pilas usadas, que posteriormente son enviadas para su disposición final mediante un convenio con el centro Basura Cero. En ese sentido, Pérez Viecenz solicitó que las pilas fueran entregadas dentro de recipientes cerrados para facilitar su manipulación.

Qué hacer con las pilas usadas

“Las recibimos porque tenemos un convenio con el centro Basura Cero y podemos llevar pilas para disposición final”, indicó el subsecretario.

Sobre la manera adecuada de entregarlas, pidió: “Que las acerquen, por favor, en envases cerrados, porque eso nos facilita la manipulación acá y evita algún residuo líquido que puedan llegar a desprender”.

Sin embargo, no todos los aparatos que llegan al establecimiento terminan como residuos. Antes de definir su destino, los equipos son revisados para determinar si pueden volver a utilizarse.

Reparan equipos y los donan

El Centro de Recepción cuenta con dos oficinas técnicas encargadas de analizar los aparatos. “Si pueden funcionar, como pasa con muchos, o hay pequeños repuestos o cuestiones técnicas que se pueden resolver aquí, se reutilizan y los donamos”, explicó Pérez Viecenz.

Los equipos recuperados son destinados a instituciones benéficas, asociaciones civiles y dependencias municipales que los necesitan. “Hasta hace muy poquito estuvimos entregando, por ejemplo, en una escuela cinco computadoras”, mencionó.

Más de 20 toneladas durante el año

El funcionario destacó la cantidad de residuos electrónicos generados en los hogares y señaló que requieren un tratamiento diferente al de los residuos domiciliarios habituales. “No son residuos comunes, pero sí son residuos que se generan en gran cantidad en los hogares”, explicó.

Como ejemplo, mencionó que se había realizado un envío de 3,5 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a la ciudad de Buenos Aires, con destino al centro Basura Cero. “En el año ya llevamos más de 20 toneladas retiradas y desde que funciona el centro se llevan más de 400 toneladas”, detalló Pérez Viecenz.

El objetivo es analizar cada aparato antes de su disposición final y establecer si puede tener un nuevo ciclo de uso. “Es importante tratarlos para ver la posibilidad de que tengan una segunda oportunidad, incorporarlos nuevamente en un ciclo de vida y que alguien los pueda aprovechar”, agregó.

Un museo con aparatos de otras épocas

Además de la recepción, reparación y clasificación de residuos, el establecimiento cuenta con un museo itinerante de aparatos eléctricos y electrónicos recuperados.

Entre los elementos conservados había un piano electrónico que todavía funcionaba, tocadiscos, máquinas de escribir, cámaras, teléfonos, celulares y otros dispositivos correspondientes a diferentes períodos.

Una parte de la colección mostraba la evolución de las tecnologías vinculadas con la comunicación. “Trata de hacer una línea histórica de lo que es la comunicación, desde el teléfono a cable, los primeros inalámbricos, los primeros estilos de celulares portátiles, después los Nokia y los Blackberry, hasta llegar al estilo smartphone y iPhone”, explicó el funcionario.

Pérez Viecenz confirmó que el museo estaba abierto al público durante el horario de funcionamiento del establecimiento. Además, había sido pensado como una herramienta para las visitas educativas que realizaban estudiantes.

Qué hacer con celulares computadoras y electrodomésticos en desuso y dónde llevarlos para su recuperación

“Este museo itinerante está armado para que los estudiantes, los chicos de primaria y secundaria que vienen y hacen su recorrido, también vean y observen de esta forma la línea del tiempo de la evolución de los aparatos electrónicos”, concluyó ante Elonce.