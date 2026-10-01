Joven quedó detenido tras robar medidor de agua en Paraná

Un joven fue sorprendido con un medidor de agua sustraído de una vivienda. En otro procedimiento, detuvieron a un hombre dentro de una casa.
Un joven de 21 años fue detenido durante la madrugada de este jueves luego de que personal policial lo encontrara con un medidor de agua que había sido sustraído de una vivienda. El procedimiento se produjo durante recorridas preventivas por la zona de calles Patagonia y 25 de Junio.
Según se informó, los efectivos identificaron al joven y advirtieron que llevaba consigo el medidor. Ante esta situación, realizaron averiguaciones en las inmediaciones para establecer la procedencia del elemento.
Las tareas permitieron constatar el faltante de una vivienda ubicada sobre calle Santiago del Estero. Tras comunicar lo sucedido a la Fiscalía en turno, se dispuso la aprehensión del joven y su alojamiento en la Alcaldía de Tribunales. Además, el elemento fue secuestrado.
Encontraron a un hombre dentro de una vivienda
En otro procedimiento realizado durante la noche del miércoles, efectivos policiales acudieron a una vivienda ubicada en calle Bazán y Bustos luego de recibir un aviso por ruidos provenientes del interior.
Al arribar, los funcionarios constataron daños en el portón de ingreso. Durante la inspección encontraron a un hombre mayor de edad dentro de la propiedad y observaron una ventana dañada.
Asimismo, detectaron que distintos elementos de la vivienda habían sido preparados para ser retirados del lugar.
Posteriormente, los efectivos lograron comunicarse con la propietaria del inmueble, quien manifestó que la vivienda se encontraba sin moradores y aseguró que no conocía al individuo localizado en el interior.
La Fiscalía en turno dispuso la aprehensión del hombre y su posterior alojamiento en la Alcaldía de Tribunales, quedando supeditado a la causa.