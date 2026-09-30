Imputaron al abogado pareja de la joven que sufrió heridas cortantes en Federación

La Fiscalía de Federación dispuso la imputación del abogado Andrés Pessolani, pareja de Luna Silvestri, la joven de 27 años que sufrió heridas cortantes en distintas partes del cuerpo durante un episodio ocurrido el domingo 20 por la noche en una vivienda del barrio San Cayetano.

El hecho comenzó a ser investigado de oficio luego de que la mujer fuera encontrada con lesiones cortantes y sangrantes. En el domicilio también se encontraba Pessolani, mientras que los investigadores constataron la existencia de un ventanal roto.

Silvestri fue asistida inicialmente en el hospital San José y posteriormente derivada al hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia. Allí, los profesionales determinaron que las lesiones eran de carácter leve, pese a que inicialmente se había dispuesto el traslado ante el temor de que fueran de mayor gravedad.

La Fiscalía dispuso la imputación

La fiscal Luciana Hermann confirmó a Chajarí al día que “hay imputación dispuesta a Pessolani”, luego de las distintas medidas desarrolladas para determinar las circunstancias en las que resultó herida la joven.

Hermann había intervenido de oficio desde el comienzo y estuvo presente en la vivienda durante la noche del episodio. La funcionaria había aclarado que no era necesaria una denuncia de la mujer para que el Ministerio Público Fiscal iniciara la investigación.

Tras el relevamiento del lugar, la recopilación de datos y el análisis de otros elementos considerados de interés para la causa, la Fiscalía resolvió avanzar con la imputación del abogado. Por el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre la calificación legal atribuida.

Andrés Pessolani, abogado de Federación (archivo)

“No se trataría de un accidente doméstico”

En las primeras horas posteriores al episodio, Hermann había anticipado que se investigaban las circunstancias en las que la joven había resultado lesionada. “En principio estamos investigando un hecho en el que resultó con lesiones una femenina, una joven. No se trataría de un accidente doméstico”, había señalado.

Uno de los elementos encontrados en la vivienda fue un ventanal roto. De acuerdo con la información médica preliminar, las heridas cortantes que presentaba Silvestri podían ser compatibles con haber atravesado esa estructura y haber sido alcanzada por los vidrios.

La investigación busca establecer, precisamente, cómo se produjo esa situación y qué ocurrió dentro del domicilio antes de que la mujer resultara herida. La imputación dispuesta contra Pessolani constituye un nuevo avance de la causa, aunque la investigación continuó para determinar las responsabilidades en el episodio.

En tanto, luego de ser evaluada en Concordia, la mujer regresó a Federación y completó su recuperación en el hospital local. Los profesionales habían determinado que las lesiones finalmente no revestían la gravedad que se había temido inicialmente.