Desarticularon una presunta banda que contrabandeaba cigarrillos desde Concordia hacia Uruguay

La Policía Federal Argentina desarticuló en Concordia la presunta estructura logística de una organización dedicada al contrabando de cigarrillos y otras mercaderías hacia Uruguay. Durante ocho allanamientos fueron detenidas seis personas y se secuestraron vehículos, embarcaciones, armas, dinero y dispositivos electrónicos.

Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la División Unidad Operativa Federal Concordia, luego de una investigación que permitió reconstruir la supuesta modalidad utilizada para ingresar, almacenar y trasladar la mercadería.

Las seis personas detenidas recuperaron posteriormente la libertad, aunque quedaron supeditadas a la investigación judicial.

Investigación por contrabando de cigarrillos hacia Uruguay (foto Policía Federal Argentina)

El recorrido de los cigarrillos

De acuerdo con la pesquisa, la principal actividad de la organización consistía en ingresar por vía terrestre cigarrillos provenientes de Paraguay.

La mercadería era concentrada en diferentes puntos de Concordia y posteriormente trasladada mediante embarcaciones hacia territorio uruguayo.

Los investigadores también determinaron que, una vez comercializados los cigarrillos en Uruguay, el dinero obtenido regresaba a Concordia. Parte de esos fondos habría sido trasladada en dólares estadounidenses.

Según la hipótesis investigativa, el presunto cabecilla local se encargaba de coordinar el ingreso, almacenamiento, transporte y venta de la mercadería.

Ocho allanamientos simultáneos

La Policía Federal realizó ocho allanamientos en diferentes barrios de Concordia para desarticular la estructura operativa de la organización.

Las medidas fueron ordenadas por la jueza federal Analía Ramponi, con la intervención del secretario Penal Iñaki Bosch.

La investigación fue coordinada por la Fiscalía Federal de Concordia, a cargo de Francisco Bernhardt, junto con la secretaria Cintia Cibulskas.

Durante la pesquisa se analizaron dispositivos tecnológicos, comunicaciones telefónicas y otros elementos que permitieron establecer el supuesto funcionamiento de la banda y el rol atribuido a cada integrante.

Investigación por contrabando de cigarrillos hacia Uruguay (foto Policía Federal Argentina)

Vehículos y embarcaciones secuestrados

Como resultado de los procedimientos, los efectivos secuestraron vehículos de alta gama y varias embarcaciones que, según la investigación, habrían sido acondicionadas para realizar los cruces con mercadería.

También se incautaron motores de lancha, documentación y diferentes elementos presuntamente relacionados con la logística desplegada para trasladar los cigarrillos hacia Uruguay.

Los investigadores deberán analizar los vehículos y las embarcaciones para determinar si fueron utilizados efectivamente durante las maniobras investigadas.

Armas, celulares y dinero

En los domicilios allanados, la Policía Federal encontró dinero en efectivo expresado en pesos argentinos, dólares estadounidenses y pesos uruguayos.

Además, secuestró una carabina calibre .22, municiones y varios teléfonos celulares.

Los dispositivos electrónicos quedaron a disposición de la Justicia para la realización de peritajes destinados a recuperar comunicaciones, contactos, movimientos y otros datos vinculados con la operatoria.

También se incorporó documentación que será examinada para establecer el origen y destino de los fondos y la eventual participación de otras personas.

Seis personas quedaron vinculadas a la causa

Durante el operativo fueron detenidos seis presuntos integrantes de la organización investigada.

Posteriormente, todos recuperaron la libertad por disposición judicial, aunque continuaron supeditados a la causa federal.

La investigación seguirá adelante con el análisis del material secuestrado, las comunicaciones intervenidas y la documentación encontrada durante los ocho allanamientos.

Las actuaciones buscarán determinar el alcance económico de las maniobras, la cantidad de mercadería transportada y la posible existencia de otros integrantes vinculados con la cadena de contrabando. (con información de Concordia Policiales y Diario Río Uruguay)