Cinco hombres fueron sorprendidos con tres ciervos axis abatidos y armas

Cinco hombres fueron identificados este miércoles durante dos procedimientos realizados por la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales en los departamentos Uruguay y Feliciano. En los vehículos controlados trasladaban tres ciervos axis abatidos y armas de fuego, aunque carecían de la documentación necesaria para realizar actividades de caza.

El primer operativo se desarrolló en el acceso a Colonia Elía, después de que un llamado telefónico alertara sobre detonaciones en inmediaciones del kilómetro 111 de la ruta nacional 14.

El segundo procedimiento ocurrió alrededor de las 4:30 sobre la ruta provincial 1, donde los agentes detuvieron un automóvil en el que dos hombres transportaban dos ejemplares de ciervo axis eviscerados.

Un llamado alertó sobre detonaciones

La Brigada Uruguay recibió una comunicación en la que se informó que se habían escuchado disparos en la zona de la ruta nacional 14.

Ante esa situación, los efectivos desplegaron un operativo cerrojo con la participación de las comisarías cercanas. Durante el procedimiento interceptaron una camioneta Ford F-100 en el acceso a Colonia Elía.

En la caja del vehículo encontraron un ciervo axis abatido. Además, detrás de los asientos localizaron un arma de fuego calibre 30-06 Springfield, tres cuchillas y un supresor.

Los tres ocupantes de la camioneta presentaron la documentación correspondiente al arma, pero no contaban con los permisos exigidos para efectuar la actividad de caza.

Secuestraron el arma y el supresor tras el operativo policial (foto Policía de Entre Ríos)

La situación fue comunicada a la Fiscalía interviniente, que dispuso el traslado de los tres hombres hacia la Jefatura Departamental para su correcta identificación.

También ordenó el secuestro del arma de fuego, el supresor y las tres cuchillas encontradas durante el control.

Respecto del ciervo axis, se dispuso su desnaturalización. En el procedimiento participaron efectivos de la Brigada Uruguay, la Comisaría de Colonia Elía y la Comisaría de Sauce.

Las actuaciones fueron iniciadas bajo la carátula de una presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal, mientras se avanzaba con las medidas ordenadas por la Fiscalía.

Otro procedimiento en la ruta provincial 1

El segundo operativo fue realizado por la Brigada Feliciano durante un control rutinario sobre la ruta provincial 1.

Los funcionarios detuvieron la marcha de un Volkswagen Suran en el que viajaban dos hombres mayores de edad.

Dentro del automóvil encontraron una carabina calibre .22 marca Magtech, equipada con una mira telescópica Shilba. Uno de los ocupantes exhibió la documentación y la credencial de legítimo usuario correspondientes.

Sin embargo, también trasladaban dos ciervos axis eviscerados, con pesos estimados entre 50 y 60 kilos cada uno.

Los sospechosos carecían de permisos para cazar (foto Policía de Entre Ríos)

Según se consignó en el parte policial, los ocupantes del automóvil no contaban con la autorización del propietario del establecimiento ni con el permiso provincial de caza.

Además, los efectivos determinaron que la actividad se había desarrollado durante la noche y desde la ruta, circunstancias prohibidas por la normativa vigente.

Por esos motivos, se labró un acta por infracción a la Ley Provincial de Caza Nº 4.148 y se dispusieron las medidas correspondientes.

De acuerdo con el informe de la Brigada Feliciano, los ejemplares de ciervo axis y el cargador fueron posteriormente entregados a los infractores.

Los dos procedimientos concluyeron con cinco hombres identificados, tres ciervos axis abatidos y el secuestro de distintos elementos vinculados con las actividades investigadas.