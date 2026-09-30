Una turista francesa murió tras una avalancha mientras esquiaba en El Chaltén

La mujer, de 29 años, quedó atrapada por un desprendimiento de nieve en el cerro Crestón. Su compañero fue rescatado con vida y hospitalizado.
Una turista francesa de 29 años murió tras quedar atrapada por una avalancha mientras practicaba esquí en el cerro Crestón, en inmediaciones del Lago del Desierto, a unos 35 kilómetros de El Chaltén, en Santa Cruz. Un joven de la misma nacionalidad que la acompañaba fue rescatado con vida.
El desprendimiento de nieve ocurrió alrededor de las 12:30 del martes, cuando ambos se encontraban esquiando en un sector de altura. De acuerdo con la información conocida tras el episodio, el fenómeno se produjo por un corte de placa del manto de nieve.
Tras conocerse la emergencia, se desplegó un operativo integrado por personal de Parques Nacionales, el Grupo Especializado en Alta Montaña (GEAM) de Gendarmería Nacional, el Consejo Agrario Provincial, Defensa Civil y equipos sanitarios.
Las características del terreno dificultaron el acceso al sitio donde se encontraban los turistas. Los rescatistas debieron avanzar a pie desde la zona de Lago del Desierto debido a las pendientes y las condiciones de la montaña.
Después de varias horas de tareas, los equipos consiguieron localizar a los dos ciudadanos franceses. La mujer fue encontrada sin vida, mientras que su compañero pudo ser rescatado.
El hombre recibió las primeras atenciones y fue trasladado al puesto sanitario de El Chaltén. Posteriormente fue derivado al Hospital SAMIC de El Calafate y, según la información disponible, se encontraba fuera de peligro.
Durante el procedimiento, desde el Parque Nacional Los Glaciares también se proporcionó un desfibrilador externo automático (DEA) que había sido solicitado por los rescatistas. Al momento de recibirse el primer aviso se había informado que la mujer no presentaba signos vitales.
Una vez concretado el rescate, el cuerpo de la turista fue trasladado hasta El Chaltén luego de las actuaciones correspondientes realizadas por personal de Gendarmería Nacional.
El operativo involucró a organismos nacionales y provinciales debido a las condiciones geográficas del sector donde ocurrió la avalancha.
Cómo es el cerro Crestón
El cerro Crestón se encuentra en el sector norte de El Chaltén, próximo a la Reserva Provincial Lago del Desierto. Su ascenso incluye sectores de glaciar, pendientes pronunciadas de nieve y tramos de escalada en roca o terreno mixto.
La zona es utilizada por andinistas y deportistas para realizar actividades de montaña, entre ellas el esquí, y permite observar el Campo de Hielo Patagónico Sur, el sector norte del monte Fitz Roy y el Lago del Desierto.