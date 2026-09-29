Apnea obstructiva del sueño: el doctor Ariel Gómez advirtió sobre sus efectos en la presión, el corazón y la diabetes

REDACCIÓN ELONCE
La apnea obstructiva del sueño provoca interrupciones involuntarias de la respiración mientras se duerme y muchas personas desconocen que la padecen. El médico Ariel Gómez explicó en Elonce cuáles son los síntomas, los factores de riesgo y las alternativas de tratamiento.
La apnea obstructiva del sueño es una patología que provoca interrupciones involuntarias de la respiración durante el descanso y que puede pasar inadvertida durante años. El doctor Ariel Gómez, especialista en Clínica Médica, explicó en Elonce cuáles son las señales que permiten sospecharla y advirtió sobre las consecuencias que puede generar cuando no es diagnosticada.
"Es un problema silencioso, pero a la vez sonoro", definió Gómez. Según explicó, se calcula que cinco millones o más de personas en Argentina podrían padecer esta enfermedad, aunque "apenas el 20% lo conoce". La referencia a lo "sonoro" tiene que ver con uno de sus signos más característicos: los ronquidos fuertes.
Las apneas son períodos durante los cuales una persona deja de respirar mientras duerme. En este caso se denominan obstructivas porque existe una obstrucción de la vía aérea superior. "Es un período en el cual dejamos de respirar mientras dormimos", resumió el especialista.
Ronquidos, cansancio y otras señales de la apnea del sueño
Uno de los principales indicios aparece cuando otra persona observa cómo duerme el paciente. Gómez describió que pueden registrarse ronquidos intensos y repetidos, seguidos repentinamente por "una pausa larga, preocupante, llamativa", tras la cual la persona vuelve a respirar y roncar de manera fuerte.
Sin embargo, quienes duermen solos también pueden advertir algunos síntomas. Despertarse ocasionalmente con sensación de ahogo, tener la boca seca o dolor de cabeza al levantarse son algunas señales. A ellas se suman los microdespertares nocturnos, que generalmente no quedan registrados en la memoria al día siguiente.
El cansancio persistente es otro indicador importante. "Quien tiene apnea obstructiva del sueño puede dormir ocho horas, nueve horas, diez horas e igualmente tener esa sensación de cansancio", explicó Gómez. También pueden aparecer dificultades para concentrarse, somnolencia durante el día, irritabilidad y cambios de humor.
Qué consecuencias puede provocar en la salud
El problema no se limita a descansar mal. El médico explicó que las interrupciones reiteradas de la respiración disminuyen la concentración de oxígeno en sangre y pueden producir una respuesta inflamatoria con consecuencias a mediano y largo plazo.
Entre las posibles complicaciones mencionó hipertensión arterial, arritmias, cardiopatía isquémica y accidentes cerebrovasculares. Incluso señaló que las apneas pueden ser una explicación a considerar en pacientes que toman varios medicamentos para la hipertensión, mantienen hábitos saludables y, pese a ello, no consiguen controlar adecuadamente su presión.
También pueden producirse alteraciones metabólicas, desde resistencia a la insulina hasta diabetes. A esto se suma el riesgo provocado por la somnolencia durante el día. Gómez advirtió que pueden ocurrir accidentes domésticos y otros mucho más graves en la vía pública, particularmente cuando una persona se queda dormida mientras conduce.
Quiénes tienen mayor riesgo y qué es el STOP-BANG
Las personas con sobrepeso u obesidad presentan un riesgo mayor, al igual que quienes consumen cenas abundantes o alcohol durante la noche. Gómez explicó además que existen distintos parámetros que permiten estimar la posibilidad de padecer apnea mediante una herramienta conocida como STOP-BANG.
El cuestionario contempla ocho factores: ronquidos intensos, cansancio o somnolencia durante el día, apneas observadas por otra persona, hipertensión, índice de masa corporal superior a 35, edad mayor de 50 años, circunferencia del cuello superior a 40 centímetros y sexo masculino.
"Si tenemos tres o cuatro respuestas positivas, ya el riesgo es mayor, deberíamos consultar. Y si tenemos más de cinco respuestas positivas, claramente tenemos que ir a consulta", señaló. Ante la sospecha, el médico puede indicar una polisomnografía, un estudio realizado mientras el paciente duerme que permite determinar la presencia y gravedad de las apneas.
Cómo se trata la apnea obstructiva del sueño
Entre las primeras medidas, Gómez recomendó adecuar el peso corporal, cenar liviano, evitar el consumo de alcohol durante la noche y adoptar una posición apropiada para dormir. En particular, indicó que resulta conveniente descansar de costado y utilizar una almohada que permita mantener correctamente alineada la vía aérea.
Cuando estas modificaciones no resultan suficientes, una de las principales alternativas es el CPAP, un dispositivo utilizado durante la noche para mantener abierta la vía respiratoria. El especialista reconoció que las primeras noches pueden resultar incómodas hasta lograr la adaptación, pero destacó el cambio que puede producir en la calidad del descanso y en las actividades cotidianas.
"No existen pastillas ni medicamentos" específicos para resolver este problema, aclaró Gómez. En determinados casos también debe evaluarse si algunos fármacos favorecen la relajación de la vía aérea, mientras que las intervenciones quirúrgicas quedan reservadas para situaciones particulares. Finalmente, insistió en que dormir bien no significa únicamente acumular horas de sueño: "Esas siete u ocho horas que invertimos, que básicamente es un tercio de nuestra vida, tienen que ser significativas positivamente para todo nuestro organismo".