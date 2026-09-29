Cesó la alerta en Entre Ríos: cómo seguirá el tiempo en los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio por finalizada la alerta por tormentas que afectaba a Entre Ríos, después de dos jornadas marcadas por la inestabilidad. El tiempo comenzará a mejorar durante este martes 29 de septiembre, con una disminución de la probabilidad de precipitaciones, aunque todavía se prevén ráfagas intensas en distintas localidades.

De acuerdo con el pronóstico actualizado, Paraná, Villaguay y La Paz tendrán máximas de 22 grados, mientras que Concordia y Federación alcanzarán los 23. En Gualeguaychú y Concepción del Uruguay se esperan registros de hasta 20 grados. Para la tarde y la noche, la posibilidad de lluvias será nula o muy baja en las ciudades relevadas.

El viento será el principal factor meteorológico de la jornada. En buena parte de la provincia se anticipan velocidades de entre 32 y 41 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 kilómetros por hora. Hacia la noche, la intensidad comenzaría a disminuir, aunque todavía podrían registrarse ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Miércoles con mejores condiciones y temperaturas agradables

Para el miércoles 30 de septiembre se espera una jornada más estable, con nubosidad variable y sin precipitaciones significativas en los principales centros urbanos. Las temperaturas mínimas descenderán y se ubicarán entre los 11 y 13 grados.

Las máximas llegarán a los 23 grados en Paraná, Gualeguaychú, Concordia, Concepción del Uruguay, Federación, Villaguay y La Paz. El viento también perderá intensidad respecto del martes, con velocidades previstas mayormente entre 7 y 22 kilómetros por hora.

El jueves 1 de octubre continuará el predominio de condiciones relativamente estables. No obstante, el pronóstico contempla una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40% durante la primera mitad del día en Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, con posibles ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El viernes se mantendría la estabilidad en Entre Ríos

El viernes 2 de octubre presentará cielo parcialmente nublado y una probabilidad de lluvia nula en las ciudades incluidas en el pronóstico. Las temperaturas se mantendrán dentro de valores moderados, con mínimas de entre 11 y 13 grados.

Paraná, Concordia, Federación, Villaguay y La Paz podrían alcanzar los 23 grados, mientras que en Gualeguaychú y Concepción del Uruguay se prevén máximas de 21. El viento soplará con menor intensidad, favoreciendo una jornada de condiciones agradables.

Sin embargo, esta mejora no se extendería durante todo el fin de semana. Las proyecciones del SMN muestran un nuevo período de inestabilidad para el sábado, con posibilidades de lluvias y tormentas en distintos sectores del territorio entrerriano.

El sábado podrían regresar las lluvias y tormentas

El sábado 3 de octubre aparece como la jornada con mayores probabilidades de precipitaciones del pronóstico extendido. En Paraná, Concordia, Federación, Villaguay y La Paz se prevén posibles tormentas y lluvias, con probabilidades de entre 10% y 40%.

En Gualeguaychú y Concepción del Uruguay se anticipa un panorama similar. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 23 y 24 grados en las ciudades relevadas y las mínimas se ubicarán entre los 13 y 14. También podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la primera parte del día.

Por el momento, esas probabilidades forman parte del pronóstico extendido y no implican una nueva alerta meteorológica. El domingo 4 se espera una mejora, con nubosidad variable, baja posibilidad de precipitaciones y máximas de entre 22 y 23 grados.