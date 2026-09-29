Habrá cortes de tránsito y cambios en recorridos de colectivos por la celebración de San Miguel Arcángel  

Debido a la celebración de San Miguel Arcángel, entre las 16 y las 20 de este martes, habrá cortes de tránsito y las líneas E y L cambiarán temporalmente sus recorridos.
La Municipalidad de Paraná informó que este martes 29 de septiembre habrá un corte de tránsito y modificaciones temporales en los recorridos de las líneas de colectivos E y L, debido a la celebración de San Miguel Arcángel.
Las restricciones se implementarán entre las 16 y las 20 aproximadamente y alcanzarán al sector de Alameda de la Federación y Santa Fe, donde se desarrollarán actividades vinculadas con la festividad del patrono de Entre Ríos, pudo saber Elonce.
Como consecuencia del corte, los usuarios del transporte urbano deberán tener en cuenta cambios en los recorridos habituales durante esas horas.
Cómo circulará la Línea E
En el recorrido de vuelta, la Línea E transitará por Alameda de la Federación, Santa Fe, Malvinas, San Lorenzo, San Juan y Colón, para luego retomar su trayecto habitual.
Finalizada la celebración y una vez habilitada nuevamente la circulación en el sector afectado, el servicio recuperará su recorrido habitual.
Qué recorrido realizará la Línea L
En el caso de la Línea L, en sentido de ida, las unidades circularán por Santa Fe, Malvinas, San Lorenzo, San Juan y Colón, desde donde continuarán con su recorrido habitual.
Desde el municipio recomendaron a conductores y usuarios del transporte público tener en cuenta las modificaciones previstas durante la tarde de este martes.