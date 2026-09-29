Municipales de Paraná cobrarán septiembre con un aumento del 3,5% en el salario básico

El incremento será remunerativo y bonificable y alcanzará a trabajadores de distintas modalidades. La Municipalidad dispuso que se liquide con los haberes de septiembre.
La Municipalidad de Paraná dispuso un aumento salarial del 3,5% para los empleados municipales, que será aplicado sobre los salarios básicos y se cobrará con los haberes correspondientes a septiembre.
El incremento tendrá carácter remunerativo y bonificable y comprenderá a la totalidad de los agentes incluidos en el escalafón municipal, según lo establecido por el Departamento Ejecutivo.
Mediante el Decreto Nº 4/2026, fechado el 28 de septiembre, quedó formalizada la decisión, adoptada luego de evaluar la situación socioeconómica y las posibilidades financieras de la administración.
A quiénes alcanza el aumento del 3,5%
Entre los beneficiarios se encuentran los trabajadores ubicados entre las categorías 1 y 24 del escalafón municipal. El incremento se calculará sobre el salario básico correspondiente a cada categoría.
También estarán comprendidos el personal de planta permanente, los contratados bajo la modalidad de locación de servicios y el personal no escalafonado alcanzado por la normativa municipal.
Al tratarse de un aumento remunerativo y bonificable, el porcentaje se incorporará al salario básico y tendrá incidencia sobre los conceptos salariales que se calculan a partir de éste.
Según lo dispuesto por el Departamento Ejecutivo, el incremento del 3,5% será liquidado directamente con los sueldos de septiembre.