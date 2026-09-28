Un incendio destruyó una vivienda en Paraná, un niño fue internado y piden ayuda para la familia

REDACCIÓN ELONCE
El fuego consumió una casa del barrio Paraná XIV, donde vive una familia con un niño de 8 años y una bebé de apenas 17 días. El menor fue hospitalizado tras inhalar humo y vecinos iniciaron una campaña solidaria, conoció Elonce.
Un incendio destruyó por completo una vivienda del barrio Paraná XIV, en Paraná, y dejó a una familia prácticamente sin pertenencias. Un niño de 8 años, que se encontraba en la casa cuando comenzó el fuego, debió ser trasladado al hospital tras haber inhalado humo.
El siniestro ocurrió este lunes por la noche en inmediaciones de la Escuela Marcelino Román, sobre la cortada Ferrarotti. Hasta el lugar acudieron dos dotaciones de Bomberos, mientras que vecinos de la zona también colaboraron durante la emergencia.
En la vivienda reside un matrimonio junto con un niño de 8 años y una bebé de apenas 17 días. Tras el incendio, la casa quedó inhabitable y los vecinos comenzaron inmediatamente una campaña para asistir a la familia.
El niño quedó internado
Corina Godoy, referente del merendero Los Gurises del XIV, contó a Elonce que el menor había sido trasladado para recibir atención médica y posteriormente quedó hospitalizado.
“Ahora en este momento el nene está en el hospital porque, por lo que nos dijeron, había inhalado humo, así que lo dejaron internado”, explicó.
La mujer señaló que el padre también se trasladó al hospital junto con la bebé de 17 días para reunirse con la madre, quien debía amamantarla.
“Han perdido absolutamente todo”
Godoy remarcó la magnitud de las pérdidas ocasionadas por las llamas y pidió la colaboración de los vecinos para ayudar a la familia.
“Han perdido absolutamente todo, todo, todo”, lamentó. Por ese motivo, comenzaron a recibir diferentes elementos indispensables para afrontar los próximos días.
“Necesitamos ropa, calzado, colchones, frazadas, lo que sea, leche maternizada para la bebé”, enumeró la referente barrial.
Dónde acercar las donaciones
Las donaciones pueden llevarse al merendero Los Gurises del XIV, ubicado en Juan Manuel de Rosas, Peatonal Ferrarotti, departamento 5, barrio Paraná XIV.
Godoy explicó que el espacio funciona desde hace aproximadamente seis años y habitualmente brinda asistencia no solamente a familias del Paraná XIV, sino también de otros barrios cercanos.
“Yo sé que Paraná es muy solidario, Paraná XIV también, con todos los vecinos, así que pido que ayuden a esta gente”, expresó.
La vivienda quedó inhabitable
Inicialmente, vecinos habían ofrecido un lugar cercano para que la familia pudiera pasar la noche. Sin embargo, la internación del niño modificó esos planes y sus padres permanecían vinculados a su atención hospitalaria.