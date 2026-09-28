Impactante video en Paraná: adolescente iba a la escuela en bicicleta y fue embestido por una moto

REDACCIÓN ELONCE
Un accidente en barrio San Agustín dejó herido a un adolescente de 15 años que iba en bicicleta hacia la escuela. El video registró el momento en que fue impactado por una moto. Su madre contó a Elonce que perdió el conocimiento y confirmó que realizó una denuncia.
Un accidente en barrio San Agustín dejó herido a un adolescente de 15 años que circulaba en bicicleta rumbo a la escuela. El hecho ocurrió el viernes 25 de septiembre, alrededor de las 13:30, en la intersección de Los Jacarandaes y Casiano Calderón, y el momento del impacto quedó registrado por una cámara de seguridad.
En las imágenes se observa al adolescente desplazándose en bicicleta y, segundos después, el impacto de una motocicleta conducida por un joven de 22 años. Tras la colisión, el rodado del menor salió despedido varios metros y el chico cayó sobre la calle.
El adolescente sufrió diferentes lesiones y debió recibir atención médica. Su madre, Sara Franco, explicó a Elonce que continuaba bajo seguimiento de profesionales y aseguró que, como consecuencia del fuerte impacto, padeció un traumatismo de cráneo y perdió el conocimiento.
Iba hacia la escuela cuando ocurrió el choque
Franco recordó que se encontraba trabajando cuando recibió la noticia. “Yo estaba trabajando. Mi hijo va al taller de electricidad de la Escuela Nº 4, que está por el Sportivo Urquiza. Va en bicicleta y me llamaron por teléfono para decirme que había tenido un accidente”, relató.
Según contó la mujer, vecinos que presenciaron el episodio le manifestaron que la motocicleta circulaba a alta velocidad antes de la colisión. “Según comentarios de los vecinos y testigos, principalmente de uno que se llama Matías, a quien estoy muy agradecida, ya venía a alta velocidad desde los semáforos de calle Montiel. Venía esquivando autos y, cuando desvía un auto blanco, lo toca de atrás a mi hijo”, expresó. Estas circunstancias corresponden al relato recibido por la madre y deberán ser determinadas en el marco de la investigación.
Franco también hizo referencia a la violencia del impacto que quedó registrada en el video. “Como se ve en el video, la bicicleta vuela a una larga distancia. El nene se levanta medio mareado, pierde el conocimiento y lo agarra la gente de ahí porque, si no, lamentablemente no lo podría contar”, sostuvo.
“Tiene traumatismo de cráneo y perdió la conciencia”
La madre detalló las consecuencias que tuvo el choque para su hijo. “Fue un golpe muy fuerte. Tiene traumatismo de cráneo, un golpe en la cabeza y perdió la conciencia”, manifestó durante la comunicación con Elonce.
Las imágenes posteriores al siniestro también mostraron heridas en diferentes sectores del cuerpo del adolescente, entre ellos un codo y uno de sus pies. El joven continuó con controles y atención médica luego del accidente.
La situación tuvo, además, un fuerte impacto emocional para la familia, que atravesó recientemente la muerte del padre del adolescente. “Mi hijo iba a la escuela a estudiar. Yo tengo tres hijos varones, los tres estudian y trabajan. Perdimos al papá hace poco”, expresó Franco.
La bicicleta era un regalo de su padre
Entre los daños ocasionados por el choque estuvo la bicicleta en la que el adolescente se trasladaba hacia la escuela. Para la familia, sin embargo, el rodado tenía un valor sentimental especial.
“Esa bicicleta, que ya no sirve, era el regalo del papá. Son muchas cosas las que estamos pasando en este momento”, contó la mujer.
Además, rechazó que se generalicen determinadas conductas entre los adolescentes que circulan en bicicleta. “Me llama la atención que la gente diga que los chicos en bici también hacen wheelie. Mi hijo no hace wheelie. No pueden poner a todos los chicos en el mismo caso”, remarcó.
La familia realizó una denuncia
Franco confirmó que realizó una presentación tras el accidente. “Sí, la denuncia está hecha”, afirmó. Según se indicó durante la entrevista, existe una investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió la colisión y establecer eventuales responsabilidades.
También se busca establecer la situación del motociclista de 22 años y lo ocurrido inmediatamente después del impacto. De acuerdo con la información aportada durante la entrevista, presuntamente no contaba con licencia de conducir y habría intentado retirarse del lugar, circunstancias que deberán ser corroboradas en la investigación.
La madre anticipó que buscará asesoramiento para avanzar por la vía legal. “Voy a tener que ir por la vía legal porque, si este chico me hubiese llamado o preguntado, no me hago problema. Pero, como actuó de mala forma, voy a tener que hacerlo, al menos para que me pague la bicicleta”, concluyó.