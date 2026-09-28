Alerta naranja por tormentas en gran parte de Entre Ríos: prevén ráfagas de más de 100 km/h

REDACCIÓN ELONCE
El SMN elevó a alerta naranja por tormentas en Entre Ríos a diez departamentos para este martes, mientras que el resto permanecerá bajo nivel amarillo. Anticiparon hasta 90 milímetros de lluvia, granizo de diversos tamaños y ráfagas que podrían superar los 100 km/h.
La alerta naranja por tormentas en Entre Ríos regirá este martes para una amplia zona de la provincia, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó fenómenos fuertes y algunos localmente severos. La advertencia comprenderá a Federación, Federal, Feliciano, Concordia, San Salvador, Villaguay, La Paz, Nogoyá, Diamante y Paraná.
En tanto, el resto del territorio entrerriano permanecerá bajo alerta amarilla. Este nivel alcanzará a los departamentos Gualeguaychú, Gualeguay, Uruguay, Victoria, Tala, Islas del Ibicuy y Colón.
De esta manera, toda Entre Ríos estará alcanzada por algún nivel de alerta meteorológica durante la jornada. La principal atención estará puesta sobre los departamentos incluidos en el nivel naranja, debido a la posibilidad de que se desarrollen tormentas de mayor intensidad.
Tormentas severas, granizo y ráfagas superiores a 100 km/h
“El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo de diversos tamaños y frecuente actividad eléctrica”, informó el Servicio Meteorológico Nacional al detallar las condiciones previstas para las zonas bajo alerta naranja.
Uno de los principales factores de riesgo estará relacionado con el viento. Según precisó el organismo, las tormentas “también podrían estar acompañadas por ráfagas intensas, que podrían superar los 100 km/h”.
A su vez, se anticipó un importante volumen de precipitaciones. “Se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”, indicó el SMN. La cantidad de agua podría concentrarse en períodos relativamente breves debido a la intensidad prevista para las tormentas.
Qué departamentos están bajo alerta amarilla
Para Gualeguaychú, Gualeguay, Uruguay, Victoria, Tala, Islas del Ibicuy y Colón se mantendrá vigente una alerta amarilla. En esos sectores también podrían registrarse tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas”, había advertido el organismo para las áreas comprendidas por el nivel amarillo.
En esas zonas se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque esas cifras podrían ser superadas de manera puntual. De esta manera, el escenario previsto será de inestabilidad generalizada en Entre Ríos, pero con mayor intensidad en los diez departamentos alcanzados por la alerta naranja.