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Paraná Otra edición de "Paraná Ama la Pizza"

Vuelve la promoción de pizzas al 50% en Paraná: horarios y condiciones

Una nueva edición de "Paraná Ama la Pizza" está prevista para este martes de 20 a 24 en 25 locales adheridos. Referentes explicaron a Elonce que la propuesta regirá para consumo presencial, sin delivery ni retiro en mostrador.

28 de Septiembre de 2026
Paraná Ama la Pizza vuelve este martes
Paraná Ama la Pizza vuelve este martes

REDACCIÓN ELONCE

Una nueva edición de "Paraná Ama la Pizza" está prevista para este martes de 20 a 24 en 25 locales adheridos. Referentes explicaron a Elonce que la propuesta regirá para consumo presencial, sin delivery ni retiro en mostrador.

Una nueva edición de Paraná Ama la Pizza se realizará este martes 29 de septiembre, de 20 a 24, con un descuento del 50% en los establecimientos gastronómicos adheridos. La promoción alcanzará exclusivamente al consumo de pizzas dentro de los locales comerciales.

 

La iniciativa contará con 25 comercios participantes y permitirá abonar mediante cualquier modalidad de pago. No estará disponible para pedidos por delivery ni para retirar en los establecimientos.

 

La propuesta fue impulsada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná (AEHG), con el acompañamiento del Ente Mixto de Turismo de Paraná (Empatur), la Municipalidad y la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra).

 

Una propuesta para movilizar la gastronomía

 

El presidente de Empatur, Agustín Clavenzani, explicó a Elonce que la acción surgió del sector privado y fue presentada ante el directorio del organismo turístico. “Es una idea de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná, con el propósito de movilizar los establecimientos gastronómicos a fin de mes”, señaló.

 

Clavenzani destacó que la nueva edición alcanzó aproximadamente 25 comercios, una cantidad que consideró significativa para la ciudad. “El propósito es dinamizar la economía en un momento del mes en el que resulta necesario. Desde el Estado municipal intentamos ser facilitadores y generar estas instancias para acompañar a los empresarios gastronómicos”, expresó.

El funcionario agregó que los propietarios de los establecimientos trabajaban diariamente junto a sus empleados y remarcó la importancia de respaldar al sector mediante iniciativas comerciales.

 

Horarios y condiciones del descuento

 

El presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná, Marcelo Barsuglia, precisó que el beneficio estará vigente entre las 20 y las 24. “Los 25 establecimientos adheridos ofrecerán el descuento con cualquier forma de pago. No estarán incluidos el take away ni el delivery; será únicamente para consumir en el local”, detalló.

 

La fecha fue seleccionada porque el martes 29 será feriado provincial, lo que permitirá que más familias y grupos de amigos puedan aprovechar la propuesta.

Los comercios que todavía no se incorporaron podrán comunicarse con la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica para solicitar su adhesión. Según Barsuglia, las inscripciones permanecerán disponibles hasta la jornada de la promoción.

 

El antecedente de otras promociones

 

La campaña forma parte de una serie de acciones destinadas a promover el consumo en el sector gastronómico local.

 

Durante los meses anteriores se desarrollaron promociones similares centradas en hamburguesas, milanesas, pastas y otros platos populares.

 

Clavenzani indicó que la pizza fue una de las propuestas más solicitadas debido a su popularidad y al interés registrado en ediciones anteriores.

Agust&iacute;n Clavenzani / Marcelo Barsuglia (foto Elonce)
Agustín Clavenzani / Marcelo Barsuglia (foto Elonce)

Por su parte, Barsuglia aseguró que las jornadas con descuentos generaron niveles de actividad comparables con los de un viernes o un sábado. “Hay mucho más movimiento. La gente sale motivada porque el 50% de descuento es una buena herramienta para traccionar el consumo”, explicó.

 

El impacto sobre el consumo

 

El dirigente empresarial reconoció que la actividad comercial atravesaba una retracción y señaló que la gastronomía no estaba al margen de esa situación. “El comercio en general está retraído y la gastronomía no escapa a eso. Creemos que un descuento del 50% es suficiente para motivar a la gente a salir”, sostuvo.

 

Barsuglia afirmó que las ediciones anteriores tuvieron una amplia respuesta tanto de los establecimientos como del público. “Desde que comenzaron, todas estas acciones fueron exitosas. Se adhirieron muchos negocios y la gente concurrió masivamente”, valoró.

 

Finalmente, destacó que la promoción estará destinada a públicos de todas las edades. “Puede ir el abuelo con sus nietos, un matrimonio con sus hijos, una pareja o un grupo de amigos. Es una oportunidad para reunirse y compartir con un descuento importante”, concluyó.

 

 

Cuáles son los locales adheridos

La recomendación para quienes quieran aprovechar la promoción es consultar previamente cuáles son las pizzas seleccionadas por cada comercio y las condiciones particulares de atención, especialmente ante la posibilidad de una mayor concurrencia durante la jornada.

 

Según pudo saber Elonce, los locales adheridos son:

 

La Bartola Bar

Urquiza 494 (y Ferré)

 

Las Vegas Pizzería (opción Sin Tacc)

Buenos Aires 499

 

Pizzeria Popular Suc Corrientes

Corrientes y Nogoyá

 

Lennox Bar (solo Sin Tacc)

Direccion: Arturo Illia 488

 

El Estribo Resto Bar

Irigoyen 593

 

El Estribo Choperia

Italia 255

 

El estribo coffee bar

La Rioja 153

 

Bar Maipú

Maipú y Perón

 

Maipú San Juan

San Juan 606 esquina Victoria

 

Maipú América

Av Américas 2130

 

Pizza Paraná

Hipólito Yrigoyen 407. Esq Carbó

 

El Rey de la Paponia

Hipólito Yrigoyen 10

 

Flamingo Paraná

Urquiza y Peatonal San Martín

 

Pasaje 501

Alameda de la Federacion 501

 

Plaza Gambrinus

Av.Laurencena y Acuerdo de San Nicolás

 

El Refugio Restó

Juan Báez 745

 

Live Rock Pizza & Restó

25 de Mayo y Peatonal San Martín

 

Nogaró Pizzeria

Av. Ramírez y Nogoyá

 

Iberico Bar

Dirección: Victoria 407

 

La Cantina del Barrio

Blas Pareras 2507

 

Jardines del Triangular Patio Cervecero

Los Cisnes 2660. BºEl Triangular, Oro Verde

 

Liverpool City Restó

Alameda de la Federación 419

 

Río Restó Bar

Darsena del puerto de Paraná, Pres. Dr. Raúl R. Alfonsín 275

Temas:

Paraná ama la Pizza pizzas Descuento gastronomía EMPATUR AEHGP
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