Explotó un camión cisterna en Ruta 14, se desató un incendio y dos personas fueron hospitalizadas

Una fuerte explosión de un camión cisterna provocó un incendio durante la noche del domingo 27 de septiembre en una estación de servicio ubicada sobre la Ruta 14, en la provincia de Corrientes. El siniestro dejó dos personas heridas, obligó a desplegar un importante operativo de emergencia y motivó la interrupción preventiva del tránsito.

El episodio ocurrió alrededor de las 21, a la altura del kilómetro 708 de la Ruta Nacional 14, en las inmediaciones de su intersección con la Ruta Provincial 40. El sector es conocido como El Empalme y se encuentra a unos 20 kilómetros al norte de la ciudad de Santo Tomé.

Según la información preliminar proporcionada por fuentes policiales, la explosión se produjo en un camión cisterna que estaba dentro del predio de una estación de servicio. Inmediatamente después se desató un incendio que afectó parcialmente al transporte de combustible, por lo que fue necesaria la intervención de los equipos especializados.

Dos personas resultaron heridas

Como consecuencia del siniestro, dos personas sufrieron lesiones y fueron trasladadas al hospital de Santo Tomé para recibir atención médica. De acuerdo con los primeros reportes, las heridas no revestirían gravedad, aunque no se brindaron precisiones sobre sus identidades ni sobre las circunstancias en las que resultaron afectadas.

La magnitud de la explosión y la presencia de un vehículo destinado al transporte de combustible motivaron la adopción de medidas de seguridad en el sector. El objetivo principal fue controlar las llamas y prevenir nuevos riesgos mientras se desarrollaban las tareas de emergencia.

Bomberos Voluntarios de Santo Tomé acudieron al lugar y trabajaron para extinguir el fuego. Posteriormente realizaron tareas de enfriamiento sobre el camión cisterna, mientras efectivos policiales colaboraron con la organización del operativo.

Cortaron la circulación por la Ruta 14

Durante la intervención, el tránsito sobre la Ruta 14 fue interrumpido de manera preventiva. La medida buscó resguardar a los conductores y permitir que los equipos de emergencia pudieran trabajar con seguridad en las inmediaciones del vehículo afectado.

En el procedimiento participaron efectivos de la Unidad Regional Quinta de la Policía de Corrientes y personal de Gendarmería Nacional, además de los bomberos que combatieron el incendio. La interrupción generó importantes filas de vehículos en ambos sentidos de circulación.

Pasadas las 22, el tránsito comenzó a normalizarse en el sector de El Empalme. No obstante, las demoras ocasionadas por el corte se mantuvieron durante el proceso de descongestión de la ruta, debido a la cantidad de vehículos que habían quedado detenidos.

Las primeras informaciones no precisaron qué originó la explosión del camión cisterna ni qué actividad se desarrollaba en el vehículo al momento del incidente. Tampoco se difundieron detalles sobre posibles daños en otras instalaciones de la estación de servicio.