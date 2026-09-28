Hombre quiso resistir la detención con un arma blanca y otro agredió a policías en Paraná

Tres procedimientos policiales se desarrollaron durante la noche de este domingo en distintos sectores de Paraná y dejaron como saldo dos hombres detenidos, otro identificado y el secuestro de aproximadamente 50 metros de cableado subterráneo.

El episodio de mayor gravedad ocurrió en la zona de Villa Mabel, donde efectivos intervinieron luego de tomar conocimiento de que un hombre mayor de edad habría quebrantado el arresto domiciliario que se encontraba cumpliendo.

Al llegar al lugar, los uniformados localizaron al sospechoso en inmediaciones de una cancha de fútbol. Según se informó oficialmente, al advertir la presencia de los agentes, el hombre ingresó a una vivienda e intentó evitar el procedimiento.

Se resistió con un arma blanca

Dentro del inmueble, el hombre ofreció resistencia e intentó agredir a los funcionarios policiales con un arma blanca. Ante esa situación, los efectivos lograron reducirlo y posteriormente lo aprehendieron.

La Fiscalía en turno fue informada de lo sucedido y ordenó que el detenido fuera trasladado a la Alcaldía de Tribunales. El hombre quedó alojado por el supuesto delito de quebrantamiento de arresto domiciliario.

Amenazas y agresión a policías en un comercio

Otro procedimiento tuvo lugar en un comercio situado sobre calle Colón, donde intervino personal de Comisaría Segunda luego de ser comisionado por la División 911 debido a la presencia de un hombre que se encontraba agresivo y amenazaba a las personas que estaban en el establecimiento.

Cuando los funcionarios intentaron identificarlo, el sujeto, de 36 años, reaccionó contra los policías y llegó a golpear a dos de ellos. Finalmente, fue reducido y aprehendido.

Los efectivos agredidos no requirieron asistencia médica. Tras tomar conocimiento de la situación, la Fiscalía en turno ordenó el traslado del hombre a la Alcaldía de Tribunales, donde quedó alojado por los supuestos delitos de amenazas y resistencia a la autoridad.

Llevaba unos 50 metros de cableado

En tanto, durante otro operativo preventivo, efectivos que realizaban recorridas por inmediaciones de las calles Villa Hernandarias y Garrigó observaron a un hombre que cambió de dirección al advertir la presencia policial.

Los uniformados decidieron interceptarlo y comprobaron que transportaba aproximadamente 50 metros de cableado subterráneo.

De acuerdo con la información policial, el hombre no pudo justificar fehacientemente la procedencia del material y brindó versiones contradictorias sobre cómo lo había obtenido.

La situación fue comunicada a la Fiscalía interviniente, que dispuso el secuestro del cableado y el traslado del hombre para su correcta identificación.