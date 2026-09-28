El Ejército incorporó el segundo escuadrón de tanques

El TAM —Tanque Argentino Mediano— es, desde hace décadas, uno de los pilares de las unidades blindadas del Ejército. Su evolución a la versión 2C-A2 incorporó tecnologías que ampliaron sus posibilidades de empleo en escenarios operacionales complejos, con mejoras en los sistemas de observación, adquisición y seguimiento de objetivos, control de tiro y operación en condiciones de baja visibilidad.

La historia del sistema se remonta a fines de la década de 1970, cuando una cooperación tecnológica con la empresa alemana Thyssen-Henschel sentó las bases para que el país desarrollara conocimientos, infraestructura y capacidades propias en la fabricación y el sostenimiento de un sistema de armas de alta complejidad. Medio siglo después, la versión modernizada retoma ese conocimiento y lo aplica a las exigencias del presente.

Ese sostenimiento también tiene sello nacional. La Dirección de Investigación y Desarrollo el Ejército Argentino y Fabricaciones Militares integran este proyecto. En el país se produce la munición de calibre 105 mm que emplean estos tanques para el adiestramiento de las unidades, articulando el trabajo de la Fuerza con organismos del sistema científico-tecnológico de la Defensa.

Las tripulaciones atraviesan una capacitación que incluye actividades de adiestramiento y ejercicios de tiro, orientados a consolidar los procedimientos de empleo del sistema. Desde la puesta en servicio del primer escuadrón en 2024, la cercanía a los institutos de formación y perfeccionamiento, así como la experiencia acumulada, permitió mejorar los procedimientos de operación, capacitación, mantenimiento y apoyo logístico, fortaleciendo así la cadena de conocimientos.

Con asiento en Magdalena, el nuevo escuadrón robustece las capacidades de las fuerzas blindadas. Con la progresiva consolidación de los TAM 2C-A2, el Ejército continúa adecuándose a las exigencias del presente y proyectándose hacia los desafíos futuros, con el propósito de contar con una Fuerza preparada para cumplir su misión en distintos escenarios.