Cambian un requisito para que niños ingresen a la lista de emergencia para trasplante hepático

Trasplante hepático pediátrico. El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) modificó uno de los criterios para el ingreso de pacientes pediátricos con falla hepática fulminante a la lista de espera hepática en situación de emergencia.

La nueva normativa estableció que, en los pacientes pediátricos con un valor de RIN igual o superior a 2, no será necesario acreditar encefalopatía como requisito de inclusión. El cambio entrará en vigencia este martes 29 de septiembre, un día después de su publicación oficial.

Esta modificación fue incorporada a las “Normas y Procedimientos para la Gestión de Lista de Espera Hepática”, aprobadas originalmente por la Resolución 82/2022 del INCUCAI. El organismo explicó que la revisión surgió tras analizar la aplicación de los criterios vigentes y considerar las particularidades clínicas y evolutivas de los pacientes pediátricos.

Qué cambia para los pacientes pediátricos

La normativa mantiene como criterio general para pacientes con fallo hepático fulminante la existencia de evidencia clínica o de laboratorio de hepatitis aguda, sin enfermedad hepática previamente conocida, un valor de RIN superior a 1,5 y algún grado de encefalopatía.

La excepción incorporada corresponde específicamente a los niños. Según estableció la resolución, cuando un paciente pediátrico presente un RIN igual o mayor a 2, la encefalopatía dejará de ser un requisito para su inclusión bajo este criterio de emergencia.

De esta manera, la resolución modificó puntualmente el inciso referido a pacientes con falla hepática fulminante dentro de las situaciones clínicas consideradas de emergencia para la gestión de la lista de espera hepática.

Por qué se modificó el criterio

En los fundamentos, el INCUCAI señaló que su Dirección Científico Técnica consideró necesario “precisar los parámetros clínicos” que deben evaluarse ante una falla hepática fulminante en pacientes pediátricos, debido a las particularidades clínicas y evolutivas de esa población.

La modificación fue analizada por la Comisión Asesora de Trasplante Hepático y el Comité de Bioética del INCUCAI. También fue tratada por la Comisión Federal de Trasplantes (COFETRA) durante una reunión realizada el 12 de agosto.

Finalmente, el Directorio del organismo trató la medida el 25 de septiembre y dispuso que la modificación comience a regir al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.