Amenazó con un cuchillo a vecinos y policías y terminó aprehendido

Un hombre de 32 años fue aprehendido durante los primeros minutos de este lunes luego de que presuntamente intentara agredir con un cuchillo a vecinos y efectivos policiales en la ciudad de Colón.

El procedimiento se desarrolló pasada la medianoche sobre calle Ramírez al 500, después de que la Sala de Comunicaciones y Videovigilancia recibiera una alerta por una pelea entre varias personas en la vía pública.

Al llegar al lugar, los agentes de la Sección Comando Radioeléctrico observaron a un hombre que llevaba un cuchillo y realizaba movimientos amenazantes en dirección a los vecinos presentes.

Intentó agredir a los policías

Según informó la Policía, el sujeto habría intentado asestar puntadas contra quienes participaban del altercado, por lo que los funcionarios procuraron intervenir y controlar la situación.

Sin embargo, el hombre no depuso su actitud y aumentó su nivel de agresividad. Posteriormente, habría dirigido las amenazas y los ataques contra los propios policías.

Ante el riesgo para los vecinos y el personal actuante, los efectivos redujeron físicamente al agresor y le colocaron las esposas.

Durante el procedimiento también se secuestró el arma blanca presuntamente utilizada en el episodio, que quedó incorporada a las actuaciones.

Quedó detenido por orden de la Fiscalía

La situación fue comunicada a la fiscal de turno, Noelia Batto, quien dispuso la aprehensión del hombre y su traslado a una dependencia policial.

El sospechoso quedó supeditado a una causa iniciada por los presuntos delitos de amenazas calificadas y resistencia a la autoridad.

Las actuaciones continuaron bajo las directivas de la Fiscalía interviniente para establecer las circunstancias que originaron la pelea y determinar las responsabilidades correspondientes.