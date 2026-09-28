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Policiales Colón

Amenazó con un cuchillo a vecinos y policías y terminó aprehendido

Un hombre de 32 años fue reducido tras amenazar con un cuchillo a vecinos y policías. Quedó detenido por disposición de la fiscal de turno.

28 de Septiembre de 2026
Detenido en Colón
Detenido en Colón Foto: Policía de Entre Ríos

Un hombre de 32 años fue reducido tras amenazar con un cuchillo a vecinos y policías. Quedó detenido por disposición de la fiscal de turno.

Un hombre de 32 años fue aprehendido durante los primeros minutos de este lunes luego de que presuntamente intentara agredir con un cuchillo a vecinos y efectivos policiales en la ciudad de Colón.

 

El procedimiento se desarrolló pasada la medianoche sobre calle Ramírez al 500, después de que la Sala de Comunicaciones y Videovigilancia recibiera una alerta por una pelea entre varias personas en la vía pública.

 

Al llegar al lugar, los agentes de la Sección Comando Radioeléctrico observaron a un hombre que llevaba un cuchillo y realizaba movimientos amenazantes en dirección a los vecinos presentes.

Intentó agredir a los policías

 

Según informó la Policía, el sujeto habría intentado asestar puntadas contra quienes participaban del altercado, por lo que los funcionarios procuraron intervenir y controlar la situación.

 

Sin embargo, el hombre no depuso su actitud y aumentó su nivel de agresividad. Posteriormente, habría dirigido las amenazas y los ataques contra los propios policías.

 

Ante el riesgo para los vecinos y el personal actuante, los efectivos redujeron físicamente al agresor y le colocaron las esposas.

 

Durante el procedimiento también se secuestró el arma blanca presuntamente utilizada en el episodio, que quedó incorporada a las actuaciones.

Quedó detenido por orden de la Fiscalía

 

La situación fue comunicada a la fiscal de turno, Noelia Batto, quien dispuso la aprehensión del hombre y su traslado a una dependencia policial.

 

El sospechoso quedó supeditado a una causa iniciada por los presuntos delitos de amenazas calificadas y resistencia a la autoridad.

 

Las actuaciones continuaron bajo las directivas de la Fiscalía interviniente para establecer las circunstancias que originaron la pelea y determinar las responsabilidades correspondientes.

Temas:

Colón cuchillo amenazas calificadas resistencia a la autoridad aprehendido
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