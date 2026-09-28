Colza en Entre Ríos: cómo evolucionan los lotes y cuáles son las claves para llegar a una buena cosecha

Colza en Entre Ríos: estado de los lotes y claves de manejo.

La campaña de colza en Entre Ríos atraviesa una etapa decisiva luego de un ciclo marcado por dificultades durante la implantación, períodos de exceso de humedad, heladas y los recientes episodios de granizo. Franco Porcaro, técnico comercial de AGROFE CAMPO SRL, analizó la evolución de los lotes y las principales variables de manejo para llegar en buenas condiciones a la cosecha en el programa Momento de Campo, emitido por Elonce Radio & Streaming FM 98.7.

En el departamento Paraná, particularmente en sectores como La Picada y Villa Urquiza, se implantaron diferentes materiales. Porcaro explicó que la firma comercializa híbridos de colza de ciclos cortos e intermedios, convencionales y también materiales que incorporan tecnologías destinadas a facilitar el manejo de determinadas malezas.

(FAUBA)

Una de las ventajas del cultivo es su capacidad de competencia una vez conseguida una implantación uniforme. "Teniendo un lote limpio inicialmente y una buena implantación del cultivo, por sí solo compite muy bien con las malezas", indicó. Por eso, sostuvo que no suele ser necesario realizar numerosos controles una vez establecido correctamente el lote.

Una implantación condicionada por las lluvias

El momento más complejo de la campaña se registró al comienzo. Según Porcaro, marzo acumuló alrededor de 130 milímetros y abril superó los 200 en el departamento Paraná. Esa situación dificultó la preparación previa de los lotes y obligó, en numerosos casos, a avanzar con siembra directa sobre abundante cobertura de rastrojo.

El escenario cambió abruptamente durante mayo, cuando las precipitaciones prácticamente desaparecieron y se registraron alrededor de cinco milímetros. "Creo que fue la etapa más complicada", resumió. Posteriormente, junio, julio y agosto ofrecieron condiciones relativamente normales, aunque con algunos excesos hídricos. Septiembre sumó heladas en determinadas áreas y, más recientemente, daños provocados por granizo.

Franco Porcaro, técnico comercial (Elonce)

En fertilización, Porcaro señaló que la colza presenta una demanda algo menor que el trigo, particularmente de nitrógeno. En algunos lotes se aplicaron entre 50 y 70 kilos por hectárea de fosfato monoamónico o diamónico, mientras que también se utilizaron mezclas que incorporan azufre, un nutriente relevante para las brásicas.

Enfermedades y plagas bajo seguimiento

La humedad registrada durante buena parte del invierno favoreció la aparición de enfermedades. Las principales fueron Alternaria y Phoma, dos hongos que pueden generar inconvenientes en las brásicas. "Hubo lotes con aplicaciones de fungicida para el control de enfermedades", confirmó el técnico.

También existió una alerta por la presencia de la polilla de las coles, aunque su incidencia fue limitada. Las primeras detecciones se produjeron hacia mediados de septiembre y, de acuerdo con el seguimiento realizado junto a productores y técnicos, no se observaron ataques importantes como los registrados en otras campañas.

(LG Seeds)

Porcaro destacó además detecciones realizadas por INTA de hongos entomopatógenos capaces de ejercer control biológico sobre las orugas. Hubo aplicaciones específicas contra la plaga, pero fueron intervenciones puntuales y no una práctica generalizada en los lotes.

El potencial de la colza en Entre Ríos

El especialista remarcó el aporte de la investigación del INTA para conocer el comportamiento agronómico y ambiental de estos cultivos. En particular, consideró relevante contar con información sobre huella de carbono y balance de nitrógeno ante la posibilidad de que en el futuro aparezcan nuevas exigencias de certificación.

Respecto del potencial productivo, rechazó que la colza deba considerarse una alternativa experimental. "No es un cultivo nuevo", sostuvo, al recordar que existen años de investigación y programas de mejoramiento. Actualmente hay híbridos con diferentes ciclos y tecnologías para el manejo de malezas, adaptados a distintos ambientes productivos.

La campaña entrerriana tuvo este año una importante presencia tanto de colza como de carinata. Ahora, con buena parte del ciclo transitado, el seguimiento se concentra en cómo evolucionarán los cultivos después de los eventos climáticos recientes. "Veremos ahora cómo termina el ciclo y esperamos una buena cosecha de ambos cultivos”, concluyó Porcaro.