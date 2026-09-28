Alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos: cuándo llegarán las lluvias más intensas

La alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos abarcará durante este martes a todo el territorio provincial, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Los fenómenos de mayor intensidad están previstos principalmente durante la madrugada y podrían incluir abundante caída de agua en períodos breves.

De acuerdo con el organismo nacional, la provincia será alcanzada por tormentas de diferente intensidad y algunas podrían adquirir características localmente fuertes. Entre los principales fenómenos asociados se encuentran las precipitaciones intensas, la actividad eléctrica frecuente, la ocasional caída de granizo y las ráfagas.

“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas”, precisó el SMN en su reporte.

Cuánta lluvia podría caer

Uno de los aspectos centrales de la advertencia meteorológica estará relacionado con la cantidad de agua prevista. Según indicó el organismo, “se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual”.

De esta manera, algunas localidades podrían registrar acumulados superiores a los previstos en un período reducido de tiempo. La situación podría generar complicaciones temporarias especialmente en sectores con dificultades para el escurrimiento del agua.

Las condiciones más inestables se presentarían durante la madrugada del martes, período en el cual se espera la mayor intensidad de las tormentas. Posteriormente, las precipitaciones comenzarían a perder fuerza hasta cesar, de acuerdo con las previsiones meteorológicas.

La alerta alcanza a varias provincias

El fenómeno no estará limitado a Entre Ríos. La alerta amarilla también comprenderá sectores de otras provincias argentinas debido al avance de las condiciones de inestabilidad sobre una extensa porción del territorio nacional.

Entre las jurisdicciones alcanzadas se encuentran áreas de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Santa Fe y Tucumán. También habrá sectores bajo advertencia en Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones.

En Entre Ríos, en tanto, la advertencia comprenderá a toda la provincia, por lo que será necesario prestar atención a la evolución de las condiciones meteorológicas y a las actualizaciones que pueda realizar el organismo oficial durante las próximas horas.