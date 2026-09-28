Alquileres en la Costa para el verano 2027: cuánto cuesta una quincena y qué destinos son más baratos

Los alquileres en la Costa para el verano 2027 ya tienen sus primeras referencias: hay departamentos desde $375.000 semanales y casas que superan los US$7.000 por quincena. Los precios cambian según el destino y febrero permite ahorrar hasta 40% en algunas propiedades.
Los alquileres en la Costa para el verano 2027 comenzaron a mostrar sus primeros valores de referencia y quienes planifican sus vacaciones encuentran importantes diferencias entre Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Costa Esmeralda, Costa del Este, San Bernardo y Mar de Ajó. La ubicación, capacidad, servicios y, especialmente, la fecha elegida pueden modificar considerablemente el presupuesto.
El mercado no presenta un precio único para cada localidad. Una propiedad frente al mar puede costar mucho más que otra ubicada a varias cuadras, mientras que una casa con pileta, parque y múltiples habitaciones se ubica en un segmento diferente al de los departamentos tradicionales. Además, algunos destinos mantienen valores mayoritariamente en pesos y otros tienen buena parte de su oferta expresada en dólares.
La fecha también resulta determinante. Enero concentra generalmente los precios más altos de la temporada, mientras que durante febrero comienzan a observarse importantes reducciones, principalmente en la segunda quincena. En los destinos de mayor categoría, cambiar las vacaciones de enero a febrero puede representar un ahorro de miles de dólares.
Mar del Plata, entre las alternativas con mayor variedad
El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata difundió valores orientativos para la temporada 2026/2027. Un departamento de un ambiente para dos o tres personas parte de los $375.000 por semana, mientras que uno de dos ambientes para tres o cuatro huéspedes comienza en $588.000.
Para un departamento de tres ambientes destinado a cinco o seis personas, la referencia arranca en $863.000 semanales. En tanto, un chalet de tres ambientes para cinco o seis personas comienza en $1.176.000 por semana. Se trata de valores sugeridos y no de tarifas obligatorias, por lo que cada propiedad puede presentar diferencias.
Tomando esos precios como referencia, una familia de cuatro personas que consiga un departamento de dos ambientes desde $588.000 semanales deberá destinar aproximadamente $1,18 millones para dos semanas. Para cinco o seis personas, un tres ambientes representaría alrededor de $1,73 millones por el mismo período.
Villa Gesell: fuertes diferencias entre enero y febrero
En Villa Gesell, un departamento de tres ambientes con capacidad para seis personas aparece publicado desde $1,44 millones por quincena durante enero. Para febrero, propiedades de características similares pueden encontrarse desde aproximadamente $1,275 millones, a lo que pueden agregarse gastos de limpieza.
Las diferencias son más marcadas en unidades de mayor capacidad. Un departamento para hasta ocho personas aparece a $2,31 millones durante la primera quincena de enero y $2,63 millones en la segunda. Para febrero, la primera quincena se mantiene en torno a $2,31 millones, pero la segunda cae hasta $1,3 millones.
De esta manera, solamente por trasladar las vacaciones desde la segunda mitad de enero hacia la segunda quincena de febrero, una familia numerosa podría encontrar una diferencia superior a $1,3 millones en una misma propiedad.
Pinamar: casas por encima de los US$4.000
Pinamar se ubica en un segmento más elevado y numerosas propiedades para la temporada aparecen ofrecidas directamente en dólares. Una casa de cinco ambientes para ocho personas y situada a una cuadra del mar se publica a US$4.400 para la primera quincena de enero y US$4.600 para la segunda.
Durante febrero, el mismo inmueble baja a US$3.000 para la primera mitad del mes y US$2.700 para la segunda. Entre la segunda quincena de enero y el mismo período de febrero existe una diferencia de US$1.900, equivalente a alrededor del 41%.
En el segmento superior aparecen propiedades que alcanzan los US$5.300 durante la primera quincena de enero y US$5.500 durante la segunda. Para febrero, esos mismos valores pueden descender a US$3.500 y US$3.000, respectivamente.
Costa Esmeralda, entre las opciones más caras
Costa Esmeralda aparece entre los destinos de mayor costo. Una casa de cuatro dormitorios puede alcanzar los US$6.500 durante la primera quincena de enero y US$5.500 en la segunda. En febrero, los valores de la misma propiedad descienden a US$3.900 y US$3.400.
Otra vivienda de tres dormitorios, con pileta y parque, se ofrece a US$5.200 durante la primera mitad de enero y US$5.900 para la segunda. En febrero, las referencias bajan hasta US$3.900 y US$3.700.
En las propiedades de mayor categoría, los precios llegan hasta los US$7.500 por quincena durante enero. A esos montos pueden sumarse depósito de garantía, honorarios inmobiliarios, limpieza y otros gastos establecidos en cada operación.
Costa del Este, San Bernardo y Mar de Ajó
Costa del Este aparece como una alternativa intermedia frente a los valores de Pinamar y Costa Esmeralda. Una casa de tres ambientes, con dos dormitorios, jardín y parrilla, ubicada a seis cuadras del mar, se ofrece alrededor de US$1.300 por quincena.
En San Bernardo se mantiene una importante oferta en pesos. Un departamento de dos ambientes para cuatro personas, a una cuadra del mar y con cochera, se publica a $900.000 semanales durante enero, equivalente a unos $1,7 millones por quincena. En la segunda mitad de febrero puede bajar hasta aproximadamente $1,5 millones por quincena, señaló Iprofesional.
Mar de Ajó, por su parte, presenta una casa de cuatro ambientes frente al mar, con cochera, parrilla y capacidad familiar, a $2,45 millones durante la primera quincena de enero y $2,6 millones en la segunda. Para febrero, el precio baja hasta aproximadamente $2,3 millones por quincena.
Cuánto se puede ahorrar eligiendo febrero
Los valores relevados muestran que febrero puede convertirse en una alternativa para reducir considerablemente el costo del alojamiento. En Villa Gesell, por ejemplo, una propiedad para ocho personas pasa de $2,63 millones durante la segunda quincena de enero a $1,3 millones en la segunda mitad de febrero: $1,33 millones menos.
La diferencia también resulta significativa en los destinos dolarizados. En Pinamar, una casa para ocho personas ubicada a una cuadra del mar baja de US$4.600 en la segunda quincena de enero a US$2.700 durante el mismo período de febrero, lo que representa US$1.900 menos.
En Costa Esmeralda, una propiedad publicada a US$5.500 para la segunda mitad de enero aparece a US$3.400 durante la segunda quincena de febrero, una diferencia de US$2.100. Los ejemplos confirman que, además de comparar destinos y propiedades, elegir el momento de las vacaciones puede resultar decisivo para reducir el presupuesto del verano 2027.