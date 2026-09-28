“La Virgen de la Tosquera” fue elegida para representar a Argentina en los Oscar 2027

La Virgen de la Tosquera, dirigida por Laura Casabé, fue elegida este lunes por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para representar al país en la carrera por el Oscar 2027 a Mejor Película Internacional.

La producción llegó a la instancia decisiva junto con otras tres películas: El Partido, de Juan Cabral y Santiago Franco; Nuestra Tierra, de Lucrecia Martel; y Parque Lezama, de Juan José Campanella.

La elección suma un nuevo desafío internacional para la película, que ya había sido seleccionada para representar a Argentina en la categoría Mejor Película Iberoamericana de la 41ª edición de los Premios Goya. Esa designación se realizó mediante un proceso de votación en dos etapas en el que participaron más de 700 miembros de la Academia argentina.

De los cuentos de Mariana Enríquez al cine

Con dirección de Laura Casabé y guion de Benjamín Naishtat, La Virgen de la Tosquera está inspirada en los cuentos “La Virgen de la Tosquera” y “El carrito”, de Mariana Enríquez, incluidos en el libro Los peligros de fumar en la cama.

Ambientada en el conurbano bonaerense durante la crisis de 2001, la historia combina adolescencia, deseo, celos, violencia social y elementos sobrenaturales. La protagonista es Natalia, una joven que atraviesa el final de la adolescencia mientras su vínculo con un amigo se altera con la aparición de otra mujer.

El film está protagonizado por Dolores Oliverio, junto a Fernanda Echevarría, Luisa Merelas, Candela Flores, Isabel Bracamonte y Agustín Sosa, con participación especial de Dady Brieva.

Qué falta para llegar a los Oscar

La elección argentina no significa que La Virgen de la Tosquera esté nominada al Oscar. La designación constituye el primer paso del proceso: ahora deberá ser considerada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood junto con las películas enviadas por otros países.

Según el calendario informado para esta edición, el 15 de diciembre se conocerá la lista de 15 películas que continuarán en carrera para la categoría Mejor Película Internacional.

Luego llegará la selección definitiva. Las nominaciones a los 99º Premios Oscar se anunciarán el 21 de enero de 2027, cuando se conocerán las cinco producciones que competirán por la estatuilla.

La ceremonia de los Oscar está prevista para el 14 de marzo de 2027.

Las otras películas que estaban en carrera

Una de las finalistas argentinas era Parque Lezama, dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por Luis Brandoni y Eduardo Blanco. La película adapta la obra teatral de Herb Gardner y se centra en el vínculo que construyen dos adultos mayores a partir de sus encuentros en el tradicional parque porteño.

También competía El Partido, documental de Juan Cabral y Santiago Franco que reconstruye el histórico Argentina-Inglaterra del Mundial de México 1986 y explora su impacto social y político, con la Guerra de Malvinas como parte del contexto.

La cuarta candidata era Nuestra Tierra, documental de Lucrecia Martel, centrado en el asesinato del dirigente indígena Javier Chocobar, el posterior proceso judicial y los conflictos territoriales y de memoria que atraviesan a los pueblos originarios.

Un recorrido internacional que ya cosechó premios

Antes de iniciar la carrera hacia los Oscar y los Goya, La Virgen de la Tosquera había recorrido importantes festivales internacionales. Tuvo su estreno mundial en Sundance 2025 y posteriormente obtuvo cuatro premios en el BAFICI, incluido el Gran Premio del Jurado. También consiguió una mención en Leeds y el premio a Mejor Fotografía en Sitges.

La película es una coproducción de Argentina, México y España, y ahora tendrá por delante el proceso de selección de Hollywood para determinar si logra ingresar primero a la lista de 15 preseleccionadas y, posteriormente, a las cinco nominadas al Oscar.