Los 24 famosos que participan de una nueva edición de Masterchef Celebrity 

La nueva temporada del certamen donde cocinan los famosos puso primera y Wanda Nara los recibió a todos antes de que se pusieran en delantal y realizaran los primeros platos.
Los 24 participantes de la nueva temporada de Masterchef Celebrity se presentaron en el primer capítulo y cada uno de ellos tuvo la chance de hablar con Wanda Nara y hacia el público sobre las expectativas y los temores que tienen ante semejante desafío.
Alejandro Lerner fue el primero en ingresar. “Me siento sobreestimulado y ansioso”, definió el músico. Lo siguieron Elizabeth “La Negra” Vernaci y Diego Ramos, que ambos aseguraron no poder creer formar parte de la competencia de cocina de Telefe.
“El estudio es imponente. Me agarra nervios pero me interesa, me gusta, lo siento pero es mi ambiente natural”, declaró Nazareno Casero, uno de los más confiados de cara al reality cuyo premio son 70 millones de pesos y el trofeo de campeón.
Luego del “Hola Wanda, me muero” que tanto dio que hablar por su parodia hacia la China Suárez, Juli Poggio expresó su orgullo por formar parte de un programa que, al igual que la gran parte del público de Argentina, “lo vio siempre con su familia”; algo con lo que coincidió Luciana Geuna, que reveló que “juega a Masterchef con su hija”.
“No he visto en la televisión argentina ni en otras temporadas un equipazo como este. Es una estrella al lado de la otra”, analizó Wanda después de que tuvo a los 24 participantes en fila y delante de ella.
Julieta Nair Calvo expresó que Masterchef Celebrity es un gran desafío porque por primera vez se mostrará delante de las cámaras tal como es y no detrás de un personaje de ficción, y luego le llegó el turno de hablar a Edith Hermida, que sorpresivamente se mostró nerviosa a pesar de su amplia experiencia en la tele. “Yo siempre te banqué, Wanda”, le dijo a la conductora de Telefe, por lo que ella le aclaró que “no corta ni pincha” debido a que los que mandan son Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana. “Yo estoy del lado de los participantes. Con el jurado es una guerra aparte”, sentenció Nara.
Lizy Tagliani lució un peinado “explosivo”, el cual hizo alusión a “prender por primera vez un horno”. La comediante confirmó que no tiene mucha experiencia en la cocina y que su reciente maternidad tampoco la acercó a las tareas gastronómicas. “Si Vicky Xipolitakis pudo, yo voy a poder”, auguró.
Seba Presta es humorista pero aseguró que tendrá total seriedad en la cocina. “Yo vine por la guita”, lanzó. Después Rocío Robles indicó que ella “funciona bien bajo presión” y que intentará disfrutar de la competencia.
Wanda le dio la bienvenida a Pablo Migliore, otro exfutbolista que se suma a Masterchef Celebrity, tal como lo hicieron en el pasado Claudio “El Turco” García y Maxi López, entre otros. “Me siento extraño pero trato de llevarlo de la mejor manera”, comentó el exarquero de Boca, San Lorenzo y Huracán.
Al declarar que “tenía miedo”, Wanda le pidió a Josefina “China” Ansa que “no pierda la sonrisa que la caracteriza”. Sin embargo, la participante sostuvo que “se siente desfigurada” de los nervios cuando se mira al espejo.
Pablo Giralt aseguró que será visceral y apasionado al igual que lo es cuando relata partidos de fútbol, y luego tomó la palabra Mike Amigorena, que reveló que “juntará todos sus conocimientos porque la cocina es muy importante para él”.
“¿Cómo es tu relación con la cocina?”, le preguntó Wanda a Marta Fort. “Estoy que me meo encima… a mí me encanta esta experiencia sin saber. Sé cosas básicas. Mi menú es pollo, arroz y puré”, dijo la hija de Ricardo Fort siendo totalmente sincera.
Luck Ra -que estuvo en la temporada anterior de Masterchef Celebrity reemplazando a su por entonces pareja, La Joaqui- prometió “no llorar tanto” como aquella vez que homenajeó a todas las madres con una milanesa.
Nadie pensaba que el look más llamativo del debut lo iba a tener Campi, que apareció con un peluquín que rápidamente fue reemplazado por una gorra. Otro que metió humor en su presentación fue Grego Rossello, que dijo que los platos que sube a su cuenta de Instagram en realidad son todos de “delivery”.
Pachu Peña expresó que lo que más quiere es que el público de Telefe se divierta y la primera “polémica” fue de la mano de Hernán Coronel, el frontman de Mala Fama, que denunció que “hay gente rara dando vueltas” en el elenco de Masterchef Celebrity.
Los 24 participantes de la nueva temporada de Masterchef Celebrity
China Ansa
Luck Ra
Lizy Tagliani
Marta Fort
Julieta Nair Calvo
Morena Beltrán
Pablo Migliore
Nazareno Casero
Pachu Peña
Luciana Geuna
Elizabeth Vernaci
Diego Ramos
Alejandro Lerner
Seba Presta
Rocío Robles
Paula Trapani
Campi
Hernán “Mala Fama” Coronel
Pablo Giralt
Karina Mazzocco
Juli Poggio
Grego Rossello
Edith Hermida
Mike Amigorena