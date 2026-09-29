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Parana ya envió más de 20 toneladas de residuos electrónicos durante 2026

El Centro RAE y NFU completó el sexto traslado del año. Los aparatos recibirán tratamiento especializado y aquellos recuperables podrán destinarse a instituciones.

29 de Septiembre de 2026
Más de 20 toneladas de residuos electrónicos fueron trasladadas
Más de 20 toneladas de residuos electrónicos fueron trasladadas Foto: Municipalidad de Paraná

El Centro RAE y NFU completó el sexto traslado del año. Los aparatos recibirán tratamiento especializado y aquellos recuperables podrán destinarse a instituciones.

El Centro de Recepción y Transferencia de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos de Paraná concretó una nueva carga de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que serán trasladados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para recibir tratamiento y disposición final. Durante 2026 ya se enviaron más de 20.000 kilos.

 

El establecimiento municipal, ubicado en la intersección de las calles Fragata Sarmiento y Pérez Colman, reunió los equipos que serán derivados al Centro Basura Cero.

El subsecretario de Ambiente, Maximiliano Pérez Vicenz, informó que se trató del sexto traslado realizado durante el año. “Ya son más de 20.000 kilos de estos residuos los que fueron trasladados durante 2026”, señaló el funcionario.

 

 

Más de 405 toneladas desde 2017

 

El tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos forma parte de una política ambiental que comenzó a desarrollarse en 2017.

 

Desde entonces, el Centro RAE y NFU recibió y derivó para su disposición final más de 405.000 kilos de aparatos en desuso. “La tarea forma parte de un trabajo que se desarrolla desde 2017 y que permitió retirar y derivar más de 405.000 kilos de residuos eléctricos y electrónicos”, explicó Pérez Vicenz.

 

El espacio también recibe neumáticos fuera de uso y otros residuos especiales que requieren un tratamiento diferente al de los desechos domiciliarios.

 

Durante 2026 fueron retiradas alrededor de 150 cubiertas, que posteriormente se destinaron a procesos específicos de recuperación o disposición.

 

Qué elementos pueden acercar los vecinos

 

Desde el Centro RAE y NFU solicitaron a los vecinos que lleven los aparatos que ya no utilizan para evitar que sean descartados junto con los residuos domiciliarios.

En el lugar se reciben electrodomésticos grandes y pequeños, celulares, tablets y otros dispositivos tecnológicos. “Es todo aquel residuo que se enchufa, desde un electrodoméstico grande hasta uno pequeño”, explicaron desde el establecimiento.

 

También pueden llevarse pilas y baterías. Para trasladarlas, recomendaron colocarlas dentro de una botella o de otro recipiente cerrado.

 

La medida permite contener posibles pérdidas de líquidos y reducir los riesgos de contaminación o contacto con sustancias potencialmente perjudiciales.

 

Cómo solicitar el retiro domiciliario

 

Las personas que no puedan trasladar los residuos hasta el centro tienen la posibilidad de solicitar el retiro domiciliario mediante la línea de atención ciudadana 147.

 

Las recorridas se realizan aproximadamente cada 15 días. Antes del operativo, el personal municipal se comunica con los vecinos para conocer las características y la cantidad de elementos que deben retirarse.

 

Posteriormente, los agentes concurren a los domicilios, recogen los aparatos y los trasladan hasta el Centro RAE y NFU.

 

El servicio busca facilitar la disposición responsable de equipos voluminosos o difíciles de transportar y evitar que sean abandonados en la vía pública.

 

Revisión, recuperación y reutilización

 

Los aparatos que ingresan al establecimiento no son enviados inmediatamente para su disposición final.

 

Antes del traslado se desarrolla un proceso de revisión para determinar si los equipos todavía pueden reutilizarse o si contienen piezas y componentes recuperables.

“Aquellos elementos que todavía pueden tener utilidad pueden destinarse a instituciones benéficas, asociaciones civiles o incluso dependencias municipales”, destacó Pérez Vicenz.

 

Los elementos que no pueden recuperarse son derivados a establecimientos especializados para recibir el tratamiento correspondiente.

 

De esta manera, el Centro RAE y NFU busca combinar la disposición segura de residuos especiales con la recuperación de materiales y la reutilización de aparatos que aún conservan alguna utilidad.

Temas:

residuos electrónicos Centro RAE y NFU reciclaje Ambiente Paraná electrodomésticos
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