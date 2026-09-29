Diputados debate tres propuestas para afrontar las deudas de más de seis millones de personas

En un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, el oficialismo y dos sectores, firmarán sendos dictámenes que apuntan a abordar la problemática de la morosidad familiar, y que difieren sustancialmente en cuanto a características y alcance.

En el marco de la reunión conjunta, La Libertad Avanza junto al PRO y la UCR firmarán un dictamen (presumiblemente de mayoría) que hace foco en la prevención, a través de un sistema de advertencias y educación financiera, sin dar una solución económica real y concreta a las personas que están endeudadas con mora con bancos y proveedores financieros no bancarios.

El proyecto del oficialismo que articulan la diputada nacional de LLA Silvana Giudici y el presidente de la comisión de Finanzas, Santiago Pauli, en efecto, no plantea una intervención económica en el mercado a través de límites a las tasas elevadas que cobran bancos y billeteras electrónicas, o planes de reestructuración compulsiva de deudas.

En cambio, la iniciativa que suscribirán Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica sí hace eje en resolver la situación crítica de los más de 6 millones de personas morosas con instrumentos activos.

Según la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto de la oposición consiste en una ley de emergencia por 180 días (prorrogable por otro período igual) que pone un tope a la tasa de interés nominal que cobran tarjetas y billeteras, topes a los gastos y a las comisiones, y planes de refinanciación de hasta 36 meses de acuerdo a los montos.

Sobre la disparidad de tasas que cobran las billeteras de acuerdo al scoring del cliente, se le dará competencia a Defensa del Consumidor para exigir la apertura del algoritmo, de manera tal de transparentar esas prácticas irregulares.

Por su parte, Argentina Federal, a través de Oscar Herrera Ahuad y Yolanda Vega, irá con un dictamen propio que se asemeja mucho al dictamen de la oposición dura.

El dictamen se basa en el proyecto presentado por el ex gobernador misionero y actual jefe de bloque de AF, que crea el "Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal".

Este instrumento permite unificar deudas en una sola operación y ofrecer cuotas a tasa de interés fija de un máximo del 35%.

Los ingresos fijos del beneficiario no podrán superar los 10 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Por otra parte, el proyecto de Herrera Ahuad prohíbe a las emisoras de tarjetas de crédito y entidades financieras no bancarias ofrecer una Tasa Nominal Anual (TNA) superior a 1,5 veces la TNA aplicada a plazos fijos a 30 días para personas humanas.