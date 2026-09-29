Contrabando millonario en el río Paraná: una lancha llevaba termos y productos electrónicos

Un operativo de la Prefectura Naval Argentina permitió interceptar una lancha que transportaba mercadería de contrabando por más de 186 millones de pesos a través del río Paraná, en cercanías de Puerto Iguazú, Misiones. La embarcación provenía de Paraguay y llevaba 44 bultos con productos que habían ingresado ilegalmente al país. El procedimiento terminó con un hombre detenido y la totalidad de la carga secuestrada.

El hecho ocurrió en el paraje Ferreyra, a la altura del kilómetro 1924,5 del río. Personal de la fuerza había establecido un punto de observación en el sector cuando detectó una embarcación a motor que cruzaba desde la costa paraguaya hacia territorio argentino con una importante cantidad de paquetes a bordo.

Tras advertir la maniobra, se coordinó la intervención con la autoridad marítima del país vecino. Una embarcación de Prefectura de Paraguay interceptó la lancha sobre la orilla argentina y, poco después, arribaron los efectivos nacionales, que asumieron el procedimiento.

Qué contenían los 44 bultos secuestrados

Una vez trasladada la carga a la sede de Prefectura Iguazú, los agentes abrieron los paquetes y comprobaron que contenían una amplia variedad de artículos comerciales. Entre los productos había 4.226 termos, 535 vasos térmicos y 290 termolares.

También se encontraron 340 auriculares, 141 teléfonos celulares, 220 vapeadores, 52 parlantes portátiles, 20 estéreos y 13 consolas de videojuegos. La mercadería incluía, además, una moto, un triciclo, un monopatín eléctricos y 125 cartones de cigarrillos, entre otros artículos.

De acuerdo con la valuación informada por Prefectura, el conjunto de los productos secuestrados supera los 186 millones de pesos. La diversidad y cantidad de artículos quedaron registradas durante la inspección de los 44 bultos transportados en la embarcación.

El traslado del detenido y el operativo de seguridad

El conductor de la lancha fue detenido y trasladado junto con la embarcación hasta la dependencia de Prefectura en Puerto Iguazú.

Durante el ingreso a la sede, efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía de Misiones colaboraron con las tareas de seguridad.

El procedimiento se desarrolló mediante la coordinación entre las autoridades marítimas de Argentina y Paraguay, que permitió interceptar el cargamento cuando llegaba a la costa argentina del río Paraná. La información oficial difundida sobre el operativo no precisó la identidad del detenido ni el destino final que tendría la mercadería.