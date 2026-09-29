"El Eternauta" sumó más de 3 millones de suscriptores a Netflix y sorprendió por su impacto en Corea del Sur

"El Eternauta" en Netflix traccionó 3,01 millones de suscriptores globales durante 2025, entre nuevas altas y renovaciones, según un informe presentado por Parrot Analytics en la sexta edición de Iberseries & Platino Industria, en Madrid. La serie argentina encabezó además el ranking mundial de contenidos en español y portugués.

La adaptación de la historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, dirigida por Bruno Stagnaro y protagonizada por Ricardo Darín, se estrenó el 30 de abril de 2025. De acuerdo con las estimaciones difundidas, la producción generó 236.000 nuevos suscriptores para Netflix y contribuyó a que otros 2,78 millones renovaran su membresía.

Los datos fueron presentados por Jaime Otero, vicepresidente de alianzas de Parrot Analytics, durante la sesión "Contenido sin fronteras: cómo conquistar audiencias y mercados". El informe analizó el desempeño internacional de producciones en español y portugués y el comportamiento de mercados alejados históricamente de estos idiomas.

Corea del Sur lideró el crecimiento de la demanda

Uno de los datos más destacados fue el comportamiento de Corea del Sur, que se convirtió en el principal impulsor del crecimiento mundial de la demanda de este tipo de producciones. Entre 2024 y 2026, el país asiático registró un incremento del 243%.

Otero calificó el fenómeno como sorprendente. Corea del Sur fue seguida por Japón, donde el crecimiento alcanzó el 148%; Turquía, con 132%; China, con 119%; y Suecia, con 103%. Se trata de mercados tradicionalmente ajenos al consumo masivo de contenidos en español y portugués.

El informe detectó además un cambio relevante durante 2025: por primera vez, los países ubicados fuera del ámbito hispanohablante y lusófono concentraron la mayoría de la demanda mundial de estas producciones. En paralelo, Otero señaló que Estados Unidos presenta indicios de "semi saturación", lo que lleva a las plataformas a buscar oportunidades de expansión en otras regiones.

El fenómeno argentino tendrá segunda temporada

En ese escenario, "El Eternauta" quedó ubicado como uno de los principales exponentes del alcance internacional que pueden alcanzar las producciones latinoamericanas. La ficción está ambientada en Buenos Aires y sigue a un grupo de sobrevivientes luego de una nevada tóxica que provoca millones de muertes y los enfrenta con una amenaza extraterrestre invisible.

El impacto alcanzado por la serie también tendrá continuidad. Netflix confirmó que la segunda temporada de "El Eternauta" se encuentra en desarrollo, tras la repercusión conseguida por la primera entrega.

De acuerdo con Infobae, los resultados fueron presentados en Iberseries & Platino Industria 2026, encuentro que reúne en Madrid a referentes del sector audiovisual iberoamericano. El evento continuará hasta el viernes y tiene entre sus ejes el análisis de las nuevas tendencias de consumo y la expansión internacional de las producciones realizadas en la región.